Gemeinsam kann man viel erreichen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieser Abend hat schon eine lange Tradition am Bildungszentrum Parkschule (BZP). Ende November bereiten die fünften Klassen jedes Jahr mit ihren Klassenlehrerinnen und Musikkolleg*innen in einem gemeinsamen Projekt einen musischen Abend vor. Die Spenden, die dabei eingenommen werden, gehen immer direkt an unsere Partnerschule in Mali. So ist neben dem gemeinsamen Feiern auch der Gedanke an Schüler, die unter sehr schwierigen Umständen leben und lernen müssen, wichtig.

Nachdem Frau Teumer-Schwaderer den Anwesenden einige Informationen über die aktuelle Situation an der Schule in Mali gegeben hatte, präsentierten am 5. Dezember die Schülerinnen und Schüler stolz Gedichte in englischer Sprache, selbst gemalte Bilder, Musik, Chorgesang und Schattenspiel. Das Programm, amüsant und tiefsinnig gestaltet, begeisterte Eltern, Freunde und Verwandte der jungen Real- und Werkrealschüler. Musikalisch unterstützt wurden sie dabei von der BZP-Schulband. Für das leibliche Wohl war in Form von Teepunsch, Früchten und Knabbereien gesorgt. Hier leisteten Schüler*innen der Klasse 9c einen wichtigen Beitrag. Die gemeinsamen Anstrengungen wurden belohnt: mit viel Applaus und fast 300 Euro Spendengelder für die Schulspeisung an der Schule in Ondougou.

Und die jüngsten Schülerinnen und Schüler der Real- und Werkrealschule haben an diesem feierlichen Abend deutlich gezeigt: Wir sind hier in unserer Schule angekommen und fühlen uns wohl!