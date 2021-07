Gemeinsam fair handeln

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch im Schuljahr 2020/21, welches durch die Corona Pandemie kein „normales“ Schuljahr darstellt und viel Flexibilität und Kreativität verlangt, hat sich die Klasse 7b der Realschule auf den Weg gemacht, fair gehandelte Produkte in Kooperation mit dem Weltladen Kressbronn zu verkaufen.

Ein „normaler“ Pausenverkauf wie in den letzten Jahren war und ist auf Grund der Corona-Regelungen in der Schule nicht möglich. Deshalb beschränkt sich der Verkauf auf die Klassen 7 und 5, die einmal in der Woche mit dem Verkaufswagen besucht werden. Der Wagen selbst wurde mit einem Verkaufsschutz versehen. Die Klassen kommen einzeln und mit Abstand zum Wagen und die Verkäufer haben zusätzlich zum Mundschutz noch Handschuhe.

Die Freude der Schülerinnen und Schüler ist jede Woche groß und dementsprechend ist auch der Andrang auf Schokolade, Gummibärchen, Popquins und weitere fair gehandelte Produkte, welche die Pause und den Schulalltag „FAIR“-süßen.

Auch im Lehrerzimmer wurde wieder eine Verkaufsecke eingerichtet, um die Lehrer mit der nötigen Nervennahrung zu „FAIR“-sorgen. Außerdem wird fair gehandelter Kaffee vom Weltladen bezogen. Darüber hinaus wurden am BZP schon in der Weihnachtszeit viele faire Schokonikoläuse verschenkt und verkauft.

Der Gewinn des Weltladenverkaufs kommt wie jedes Jahr der Partnerschule in Oundougou zugute.

Im letzten Schuljahr konnte durch diese Aktion sowie die Einnahmen bei einem Fair-Play-Fußballturnier eine Summe von über 500 € gespendet werden.