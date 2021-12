Gemeinderat wählt Bürgervertreter – ohne Bürgervertreter

In den Beirat gewählt sind: Dietmar Kathan, Silke Kramer (wiedergewählt), Roland Rösch und Adrian Schneider. Für den Gemeinderat sind im Beirat für Bürgerbeteiligung vertreten, als Mitglied/Stellvertreter: David Maier / Dieter Senger-Frey (BWV), Hubert Bernhard / Hermann Wieland (CDU), Martha Dauth / Dr. Klaus Oelfken (B90/Grüne) sowie Lilly-Olivia Scholl / Martin Kolb (SPD). Nicht genügend Stimmen von den Räten bekamen: Thomas Biggel, Magdalena Brenner, Lothar Brück, Maren Höwner (zuvor im Beirat) und Britta Wagner, die ebenfalls Interesse an der Mitarbeit im Beirat bekundet hatten.

Die Wahl der Bürgervertreter per Stimmzettel-Wahlverfahren ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein strittiges Thema gewesen. Mit einfacher Mehrheit sollte über die neuen Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt werden. Unmut wurde nicht wegen des Wahlverfahrens an sich laut, sondern wegen der fehlenden Vorstellungsrunde für die Bewerber, die nicht geladen waren.

Grundsätzlich sollte die Wahl der Mitglieder des Beirats für Bürgerbeteiligung aus der Einwohnerschaft dem Rhythmus der Kommunalwahlen angeglichen werden. Bis zur Kommunalwahl 2024 sind die aktuellen Mitglieder jetzt im Amt. Danach sollen alle fünf Jahre, gemeinsam mit der Bildung der Ausschüsse nach der Gemeinderatswahl, Beiratswahlen stattfinden.

Der Beirat für Bürgerbeteiligung tagt mindestens einmal im Jahr und nimmt eine Aus- und Bewertung der durchgeführten und geplanten Beteiligungsprozesse vor. Das Gremium ist Teil eines Konzepts der Gemeinde, dessen Ziel es ist, den Bürgerinnen und Bürgern, der Politik und der Verwaltung einen verbindlichen Rahmen für Bürgerbeteiligung zu geben und somit eine lebendige Beteiligungskultur zu stärken und sicherzustellen.

Der Beirat für Bürgerbeteiligung ist ein beratendes Gremium und besteht aus vier Vertreterinnen und Vertretern aus der Einwohnerschaft, vier Vertreterinnen und Vertretern aus dem Gemeinderat und der Beauftragten für Bürgerbeteiligung.

Rätinnen fehlt der Eindruck

Vier Stimmen für jeweils einen Kandidaten waren zu vergeben. Im Laufe der Abstimmung wurde Kritik laut, vor allem von Seiten der Gemeinderätinnen Martha Dauth (B90/Grüne) und Lilly-Olivia Scholl (SPD). Sie vermissten die Vorstellung der neun zu Wählenden. Zunächst ging es darum, ob überhaupt abgestimmt werden dürfe, da eine vorgesehene Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber nicht stattfinden könne.

Die Rätinnen betonten, dass ausgemacht gewesen sei, einzelne Kandidaten zu befragen. Sie sollten etwas sagen können, damit die Räte Gelegenheit hätten, sich einen Eindruck zu verschaffen. Bürgermeister Daniel Enzensperger versuchte zunächst abzuwiegeln, mit der Bemerkung die Kandidaten seien hinreichend bekannt. Außerdem würde das den Rahmen der sehr vollen Tagesordnung sprengen.

Bürgermeister spricht von Missverständnis

Einen möglichen Vorwurf einer „Kandidatenunterdrückung“ wies Kressbronns Bürgermeister zurück, sprach jedoch schließlich von einem Missverständnis und fand entschuldigende Worte. Das nächste Mal werde das Verfahren sicher mit vorheriger Kandidatenvorstellung durchgeführt, versprach Enzensperger.

Eine erste Abstimmung, ob die Wahl überhaupt so stattfinden könne, wurde mehrheitlich beschlossen. Die Bestätigung der Wahl der neuen Beiratsmitglieder selbst, fand eine Mehrheit mit elf Jastimmen, sechs Neinstimmen und zwei Enthaltungen.