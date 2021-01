Gemeinderat Kressbronn: Timo Witzigmann wird als Mitglied vereidigt

Timo Witzigmann von Bündnis 90/Die Grünen ist vom Gemeinderat als Nachfolger von Silvia Queri, die im Dezember aus beruflichen Gründen ihr Mandat niedergelegt hat, als neues Ratsmitglied bis 2024 verpflichtet worden. Timo Witzigmann ist der Sohn von Gemeinderätin Sabine Witzigmann. Möglich macht diese Konstellation die Reform der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg, die die Bestellung von Mandatsträgern mit direktem verwandtschaftlichem Verhältnis zueinander erlaubt.

In der Gemeinderatssitzung vom 16. Dezember 2020 wurde die Gemeinderätin Professorin Silvia Queri (Bündnis 90/Die Grünen) auf ihren Antrag hin von den Pflichten eines Gemeinderates entbunden. In derselben Sitzung haben die Räte festgestellt, dass Timo Witzigmann auf der Liste des Wahlvorschlages von Bündnis 90/Die Grünen in das Gremium nachrückt. Bürgermeister Daniel Enzensperger nahm in der Gemeinderatssitzung die Verpflichtung des 26-jährigen und selbständigen Sanitär- und Heizungsbaumeisters vor und betonte, dass er nun viel Verantwortung für die Bürger trage und die Rechte der Gemeinde Kressbronn gewissenhaft zum Wohle der Einwohnerschaft nach Kräften zu fördern habe.

Mit Daniel Strohmaier und seinem Sohn David Maier (beide BWV) gibt es nun im Gemeinderat Kressbronn vier Mandatsträger, die ein direktes Verwandtschaftliches Verhältnis zueinander haben.