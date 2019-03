Gemeinde will Eltern besser informieren

Die Gemeinde Kressbronn hat das Anmeldeverfahren für die kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen neu organisiert. Dabei wurden neue Aufnahmeanträge, eine neue Elterninformationsbroschüre und eine neue Informationsbroschüre für Interessenten gemeinsam von den Leitungen der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Gemeindeverwaltung ausgearbeitet, teilt Karin Wiech, Pressesprecherin der Gemeinde, mit.

Eltern, die ein Kind in eine kommunale Kinderbetreuungseinrichtung in Kressbronn geben möchten, müssen an dem Anmeldeverfahren teilnehmen. „In dem Verfahren wird ermittelt, wer in welcher Einrichtung einen Betreuungsplatz erhält“, sagt Karin Wiech. Dieses Verfahren wurde nun in Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Einrichtungen optimiert, aufeinander abgestimmt und vereinheitlicht. Dabei wurde auch die Information für die Eltern verbessert: Eine neue Elterninformationsbroschüre (Anmeldeheft) informiert die Eltern nun umfassend über die Benutzung der Einrichtungen und über alles, was zu beachten ist.

In der Elterninfo finden sich unter anderem Informationen zur An- und Abmeldung, zum Mittagessen, zu Schließtagen, zur Krankheit des Kindes oder zu Themen wie Datenschutz und Gebühren. „Mit der neuen Elterninformationsbroschüre wollten wir den Eltern einen kleinen Leitfaden zur Hand geben. Heute ist vieles anders als früher, da ist es immer gut, wenn man Informationen verständlich aufbereitet“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger.

Neben der Neuorganisation des Anmeldeverfahrens wurde auch eine neue Informationsbroschüre für potenzielle Interessenten der Kinderbetreuungseinrichtungen entwickelt. Diese soll die Eltern darüber informieren, wie das Bewerbungsverfahren um einen Betreuungsplatz funktioniert und einen ersten Einblick in die Arbeit der drei Kressbronner Einrichtungen Parkkindergarten, Nonnenbachkindergarten und Kleinkinderhaus Pünktchen bieten. „Die Informationsbroschüre schicken wir den frischgebackenen Eltern gleich mit unserem Willkommensgruß und der Gratulation zur Geburt mit, sie ist aber auch in den Einrichtungen oder im Rathaus erhältlich“, teilt der Bürgermeister abschließend mit.