Gemeinde verlegt Strom-, Gas- und Glasfaserleitungen

Mit einem gemeinsamen offiziellen Spatenstich in Kressbronn ist vergangene Woche der weitere Ausbau von Strom, Gas und Internet für die Bürger von Schnaidt über Tunau in die Bodanstraße eingeleitet worden. Bürgermeister Daniel Enzensperger und Michael Hofmann, Geschäftsführer des Regionalwerks Bodensee, freuten sich, dass sie mit diesem Spatenstich die nächste Phase der Versorgung mit Strom, Gas und Internet für die Kressbronner einleiten konnten, heißt es in einer Presslemitteilung der Verwaltung.

„Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Regionalwerk Bodensee konnten wir Synergien nutzen und Kosten sparen. So kann die Verlegung von Strom, Gas und Glasfaser gemeinsam erfolgen“, so der Bürgermeister. Beim Spatenstich unterstützt wurden sie dabei von Regionalwerk-Projektleiter Patrick Keller und Alexander Stoppel, Geschäftsführer ASS BAU, sowie dem Polier Mike Schoder.

Vom Yachthafen Gohren wird bis Schnaidt ein Mehrfachrohr „4 x 20“ für die Breitbandtrasse gebaut und an die bestehende Glasfasertrasse am Yachthafen angebunden, schreibt die Gemeinde. Von Schnaidt bis Tunau werden sowohl die Breitband- als auch eine Stromtrasse wegen des Baumbestandes mittels Spülbohrung verlegt. Von Tunau bis zum Campingplatz Iriswiese wird außer dem Breitband auch eine Strom- und die neue Gasleitung in offener Bauweise verlegt, vom Campingplatz bis zum Naturstrandbad zusätzlich auch noch ein neues Straßenbeleuchtungskabel. Der Campingplatz Iriswiese und die Seegrundstücke südlich von Tunau bekommen einen Breitband-und einen Gasanschluss, im Anschluss muss hier auch jeweils die Straße saniert werden. Da in der Bodanstraße im Zuge der Neubaumaßnahmen bereits ein Leerrohr mitverlegt wurde, kann dieses für den Einzug des Glasfaserkabels bis zur Brühlstraße verwendet werden. Von dort muss bis zum Fischerdorfparkplatz das Leerrohr für Breitband in offener Bauweise verlegt werden. Da im Zuge der Sanierung der Beleuchtung im Schlösslepark ein Leerrohr bis zur Maîcher Straße mitverlegt wurde, ist auch zeitnah der Anschluss des Parkschulzentrums an die Glasfasertrasse möglich.