Gemeinde pflanzt 24 neue Bäume

Die Gemeinde Kressbronn unterhält seit 2015 zur Baumverwaltung ihrer Bestände ein digitales, öffentliches Baumkataster. In enger Zusammenarbeit mit der Lindauer Baumpflege werden regelmäßig die Bäume besichtigt und entschieden, welche Bäume gefällt werden müssen, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung. Für jeden Baum, der gefällt werden muss, wird ein neuer Baum gepflanzt, wenn auch nicht immer an derselben Stelle.

Ziel der Gemeinde ist es, auch für künftige Generationen die Baumbestände zu erhalten und zu vermehren. Bereits im vergangenen Jahr konnten mehr Bäume gesetzt als gefällt werden, so auch in diesem Jahr, heißt es in der Mitteilung weiter. 24 Bäume, darunter Weiden, Zierkirsche, Linden, Robinien und auch einen Mammutbaum werden auf der Gemarkung Kressbronn neu gepflanzt. Der Verwaltung ist es wichtig, dass sich der öffentliche Baumbestand in seiner Artenvielfalt in einem hochwertigen Zustand befindet und die Standsicherheit der Bäume gewährleistet ist, ist der Pressemitteilung abschließend zu entnehmen.