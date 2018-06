Gemeinde Kressbronn: „Wir sind auf Meldungen angewiesen“

„Wir sind auf Meldungen von Seiten der Bevölkerung angewiesen“, sagt Sandra Fuchs. Die Beschäftigte der Gemeinde Kressbronn sitzt im Bauamt und ist mit dafür zuständig, dass eingehende Schadensmeldungen über Straßenbeleuchtungen, Parkbänke oder Schachtdeckel behoben werden. Seit fünf Jahren gibt es zudem die Möglichkeit, Schadensmeldungen auf der Homepage anzuklicken und diese, unabhängig von den Öffnungszeiten des Rathauses, weiterzugeben.

Meldungen via Homepage sind immer noch eher selten, da die Bürger zumeist den Weg über das Telefon wählen. Online gehen sie bei Gaby Philipp ein, die diese dann weiterleitet an die zuständigen Gemeindestellen. Gemeldet würden via Internet überwiegend defekte Straßenlaternen, auch ginge es ums Schneeschippen, leere Hundekottütenbehälter oder Fundfahrräder, die im Nonnenbach liegen, so Philipp.

Sobald eine der Online-Mitteilungen bei Sandra Fuchs eintrifft, sind vor allem Bauhof und Hausmeister gefordert. „Früher haben wir diese Arbeiten an externe Firmen vergeben, seit nunmehr einem Jahr erledigen unsere Hausmeister, unter denen auch Elektriker, Schreiner und Heizungsbauer sind, so weit es geht alle Arbeiten.“ Sollte dies nicht möglich sein, werden externe Aufträge vergeben.

Je nach Grad des Schadens und ob Ersatzteile bestellt werden müssen, wird die Angelegenheit -- wenn dies möglich ist -- im Zeitraum von drei Tagen bis einer Woche behoben, gibt Sandra Fuchs Auskunft. Ganz ärgerlich sei bei Straßenlaternen ein „schleichender Kurzschluss“, so Fuchs, da man es hier mit einem minimalen Fehler in der Kabelleitung zu tun habe, der nicht ohne Weiteres so schnell zugeordnet werden könne. „Da kommt es vor, dass uns Bürger den Schaden melden, wir die Sicherung rein drehen, die Straßenbeleuchtung wieder geht und sobald es wieder feucht und nass ist, die Straßenbeleuchtung wieder ausfällt.“ Unter Umständen müsse man dann einen Kabelmesswagen anfordern und viele Meter Straße aufbaggern.

An die drei Telefonanrufe im Durchschnitt gehen pro Tag bei Andreas Wenzler direkt ein, wobei Doppelmeldungen nicht ausgeschlossen sind. Der Sachbearbeiter im Hoch- und Tiefbau erklärt, dass trotz der Möglichkeit, Schäden oder Auffälligkeiten via Homepage zu melden, ihm der persönliche Kontakt zu den Bürgern wichtig sei. „Unsere Aufgabe ist es, für den täglichen Bau- und Straßenunterhalt zu sorgen“, holt Wenzler weiter aus. Gleichzeitig betont er, dass diese Arbeit nicht einmal zehn Prozent der täglichen Leistungen ausmache. Auch Wenzler erteilt zur Behebung der Mängel Anweisungen an Bauhof und Hausmeister.

„Trotz Routinebefahrungen und täglichen Sichtprüfungen kann immer wieder etwas in unserer Gemeinde vorkommen“, betont Andreas Wenzler. Hierzu gehörten Schachtdeckel, die nicht richtig sitzen, umgefallene Bäume oder lose Türklinken an öffentlichen Gebäuden. Auch melden Bürger, wenn leere Flaschen an bestimmten Orten liegen. Deshalb sei er froh, dass die Bevölkerung sich meldet und mitteilen würde, wo ihrer Meinung nach etwas nicht in Ordnung sei. (ab)