Gelbe Ortsschilder für drei Ortsteile

Auf Antrag der Gemeinde erhalten die Kressbronner Ortsteile Poppis, Kümmertsweiler und Tunau gelbe Ortstafeln, die grünen Ortshinweistafeln werden ersetzt. Da die drei Orte geografisch gesehen eigene kleine geschlossene Ortschaften darstellen, hatte die Gemeinde bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes um Überprüfung gebeten, ob dort nicht gelbe Ortstafeln angebracht werden könnten, heißt es in einer Mitteilung. Die geschlossene Bebauung sei in allen drei Ortsteilen an den Straßenseiten deutlich erkennbar.

„Ich freue mich, dass das Landratsamt und das Polizeipräsidium Konstanz bei der Verkehrsschau dem Vorschlag der Gemeinde Kressbronn gefolgt sind und die gelben Ortstafeln angeordnet wurden. Dies trägt zu einer höheren Verkehrssicherheit bei, da die Verkehrsteilnehmer rein optisch klarer auf die Ortschaften und die damit verbundenen Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsregeln zum Schutz der Anwohner hingewiesen werden“, wird Bürgermeister Daniel Enzensperger zitiert. Die Gemeinde werde die verkehrsrechtliche Anordnung so schnell wie möglich umsetzen und die Schilder aufstellen.