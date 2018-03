Gehaltsplus von Kressbronns Bürgermeister sorgt für Diskussionen

Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger hat jüngst ein höheres Gehalt bekommen. Die Entscheidung ist nicht unumstritten, Internet-Nutzer äußern aber mehr Verständnis als Kritik.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kressbronn wurde das Gehalt von Enzensperger von rund 7100 auf rund 7400 Euro brutto pro Monat erhöht. Der Schritt wurde in dem politischen Gremium nicht ganz ohne Kritik, aber dennoch weitgehend wohlwollend befürwortet.

Nach der Berichterstattung von Schwäbische.de hat sich auch im Internet eine ähnliche Debatte unter den Facebook-Nutzern von Schwäbische.de am Bodensee ergeben. Sie zog viel Interesse auf sich.

80 Kommentare und Likes

Mit mehr als 6000 erreichten Nutzern und mehr als 80 Kommentaren und Likes gehörte der Post zum Thema am Wochenende zu den meistbeachteten Themen der Facebookseite. Meist drehte sich die Debatte um die Fragen, ob das Gehalt und die Erhöhung grundsätzlich angemessen seien.

„Für das was er leistet, ist das Gehalt absolut Okay. Es gibt Banker und Vorstandsmitglieder, die sich Millionenboni zahlen und die haben es nicht verdient. Da sagt keiner sagt was“, äußert zum Beispiel Nutzer „Walter Gaby Göppinger“ Zustimmung zur Höhe des Bürgermeister-Gehalts. Ähnlich sehen es viele weiter Nutzer:

„Man muss einfach anerkennen, dass er einfach viel Zeit geopfert hat für seine Ausbildung. Und mal ehrlich: Was sind 7000 brutto für das, was er täglich leistet. Er kann nicht um Punkt 16 Uhr abstempeln und hat Feierabend wie andere. Und er steht immer in der Öffentlichkeit. Von meiner Seite aus gesehen erhält er eher zu wenig Geld. Da verschwenden wir Steuergelder sinnloser“, sagt auch Nutzer „Michael Späth“.

„Einfordern, was die Leistung Wert ist“

Auch die Tatsache, dass Enzensperger erst ein geringeres Gehalt bekam und dieses erst nach längerer Zeit im Dienst erhöhte, findet Anerkennung. Nutzer Philip Frey: „Als Berufsanfänger selbst etwas zurückhaltender zu sein zeigt Charakter. Ebenfalls zeigt es Charakter, einzufordern, was die eigene Leistung Wert ist, wenn man dann fest im Sattel sitzt. Übrigens ist die Höhe nicht mal im Ansatz da, wo ein Geschäftsführer eines kleinen Unternehmen mit 100 Mitarbeiter liegt. Kressbronn hat über 8000 Bürger. Für die Bürgermeister zu sein, heißt verantwortliche Entscheidungen zu treffen.“

Trotz der vielen positiven Stimmen verläuft die Debatte nicht ganz ohne Misstöne. Nutzer „Stephan Seidel“ greift vor allem einen Punkt heraus: „Auch wenn es politisch, vorsichtig gesagt, ungeschickt war, ist es doch gerechtfertigt“, schreibt er. „Och, der Arme. Was ist mit den Handwerkern, die täglich hart arbeiten müssen, am Boden kriechen – genau so unter Zeitdruck und so weiter. Und die nicht mal ein Drittel seines Lohns verdienen“, wirft „Michaela Blankenhorn“ ein. „Hans Peter Sieger“ schlägt vor, Enzensperger solle sich als Beispiel sehen - und auch Gehälter von Kita-Angestellten erhöhen.

„So, jetzt posten mal alle ihr Bruttogehalt“

Nicht nur an dieser Stelle schaltet sich Enzensperger dann auch selbst in die Facebook-Debatte ein. Beim Punkt Kita-Angestellte verweist er auf den geltenden Tarifvertrag für diesen Beruf.

25 Likes bekommt er schließlich für folgende Bemerkung: „So, jetzt posten mal alle Kritiker ihr Bruttogehalt, um das Gefühl kennen zu lernen, wenn man damit vor der Öffentlichkeit blank ziehen muss. Daneben wäre interessant zu wissen, wer von denjenigen schonmal freiwillig ein niedrigeres Gehalt genommen hat, als ihm zustehen würde“, schreibt er zunächst: „Höchstarbeitszeiten, Überstundenausgleich, Privatleben: Was war das nochmal? Leute ernsthaft, Verantwortung und Belastung rechtfertigen das Gehalt. Vielen Dank an diejenigen, die das anerkannt haben“, schließt er dann.

Auch wenn sich auch aus diesen Zeilen eine weitere kleine Debatte entwickelt, geht Enzensperger bei dieser Facebook-Debatte als Sieger aus dem Ring.

Dieser Text gibt die wichtigsten Eckpunkte einer Debatte wieder, die auf Facebook stattgefunden hat. Die Debatte ist nicht repräsentativ, es lassen sich insbesondere keine Mehrheitsverhältnisse daraus ableiten. Die wahre Identität der meisten Nutzer ist nicht bekannt, weshalb die Namen nicht verifizierter Kommentarschreiber stets in Anführungszeichen gesetzt sind. Schwäbische.de korrigiert Rechtschreib- und Grammatikfehler in den Ursprungskommentaren und behält sich vor, nur zentrale Aussagen der Nutzer wiederzugeben.