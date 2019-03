Gattnau wird zur Hochburg der Brenner

Es hat alles gepasst: Die Sonne schien wie während des vergangenen Jahrhundertsommers, als die Produkte reiften – und für eine erste Veranstaltung dieser Art in Kressbronn war die Nachfrage groß. Sechs Top-Ten-Brenner aus dem Raum Kressbronn/Langenargen hatten am Samstag unter dem Motto „Kressbronn brennt“ in die Schau-Brennerei von Doris und Uwe Osswald beim Landgasthof „Forst“ eingeladen, um über die Kunst des Destillierens zu informieren und ihre prämierten Produkte zu verkosten.

Obwohl grundsätzlich nicht dem Alkohol frönend, war auch Bürgermeister Daniel Enzensperger gekommen, um sich über die Erfolge der Kleinbrenner Dietmar Opitz (Kümmertsweiler), Bernd Brugger (Oberdorf), Daniel Strohmeier (Kressbronn), Uwe Osswald (Gattnau), Adalbert Rist (Nitzenweiler) und Alois Rottmar (Betznau) mit zu freuen. Letztere schenkten in der Folge an Stehtischen im Freien vor der Brennerei ihre in einer hohen Liga spielenden Produkte ein und informierten über die Entstehung ihrer hochprozentigen Angebote. Das tat in der Brennerei Stefan Hafen von der Firma Arnold Holstein in Markdorf, in deren Unternehmen die neue, moderne Wasserbad-Brennerei von Uwe und Doris Osswald konzipiert und gebaut wurde. Dabei konnten die Gäste den Produktionsverlauf live erleben.

Zuvor hatten die Gastgeber Uwe und Doris Osswald sowie Adalbert Rist begrüßt und einen „geistreichen Nachmittag“ gewünscht. Doris Osswald freute sich über das erfolgreiche Schaffen der sich an einem Stammtisch gefundenen sechs Kleinbrenner, womit sich bestätigt habe, gemeinsam viel erreichen und stark sein zu können, wie sie sagte.

Eigens aus Wolpertshausen bei Schwäbisch Hall war die seit November amtierende Destillatkönigin Verena Bollinger nach Gattnau gekommen, wo sie gleichzeitig ihre Premiere im Amt feierte. Die junge Königin kennt sich aus in Sachen Hochprozentigem. Sie stammt aus einer Brennerfamilie mit langer Tradition, hat in Weinsberg Praxissemester in Frucht- und Brennertechnik belegt, eine Lehre zur Hauswirtschaftsmeistern absolviert und studiert aktuell im sechsten Semester Ernährungs- und Versorgungsmanagement in Zwisdorf. Dass sie als für Nordwürttemberg Gewählte erstmals auch den „tiefen Süden“ des Landes abdecken durfte, war für sie ein besonderes Erlebnis.

Dann wurde an den Tischen gefachsimpelt, Hochprozentiges und Cocktails verkostet und von den Brennern Einblick gegeben über die Kunst des Destillierens. Mancher Gast war vor dem Heimweg zu Fachfrau und Fachmann geworden. So dürfte Kressbronn wieder einmal „brennen“, war man sich einig.