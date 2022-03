Fußgängerüberweg in der Argenstraße fertiggestellt

Auf Initiative von Anwohnern ist in der Argenstraße in Kressbronn ein beleuchteter Fußgängerüberweg eingerichtet worden. Die Querung der Straße war laut Verwaltung insbesondere in der dunklen Jahreszeit für Schulkinder gefährlich. Die Maßnahme inklusive der Bordsteinabsenkung hat die Gemeinde rund 8500 Euro gekostet. Aufgrund der Auslastung des Tiefbauunternehmens hatte sich die Fertigstellung des Fußgängerüberweges verzögert. „Die Sicherheit im Straßenverkehr insbesondere für Schulkinder ist mir ein besonderes Anliegen. Gerne sind wir daher dem Wunsch nach einem beleuchteten Fußgängerüberweg in der Argenstraße nachgekommen. Dass sich die Fertigstellung der Querungshilfe aufgrund der Auslastung des Bauunternehmens bis heute verzögert hat, ist bedauerlich. Gleichzeitig freue ich mich aber, dass wir nun für die Zukunft einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten konnten“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger.