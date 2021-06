Ein 80-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 9.45 Uhr im Riedweg in Kressbronn einen 65-jährigen Fußgänger übersehen. Der Mann wurde laut Polizei ungebremst vom Audi erfasst und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.