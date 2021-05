Für Fidel Leib erfüllt sich ein Lebenstraum

Sein langersehnter Wunsch ist nun Wirklichkeit geworden. Fidel Leib durfte am Hockenheimring erstmals mit dem Lamborghini Huracán GT3 unterwegs sein – für den 32-Jährigen Kressbronner erfüllte sich damit ein Lebenstraum. „Seit ich Rennfahrer bin, habe ich davon geträumt, mit einem GT3 zu fahren, und nun war es endlich soweit“, freute sich Leib. Das außergewöhnliche Design, das Fahrwerk, die optimale Aerodynamik und nicht zuletzt über 500 PS machen dieses Auto für Leib sehr besonders. Scheinbar beflügelt davon ist ihm bei seinem Saisonauftakt auch eine herausragende Leistung gelungen. Beim 12-Stunden-Rennen am Hockenheimring sicherten sich Leib und seine Kollegen vom Team Leipert Motorsport in einem 30er-Feld den dritten Platz.

„Wir starteten von Platz drei, fielen zwischenzeitlich auf Position sieben zurück und konnten dann – nach einem harten Kampf – die Bronzemedaille einfahren. Dass wir direkt im ersten Rennen einen Podestplatz erringen konnten, war die Krönung dieses perfekten Wochenendes“, so Leib, der das Rennen gemeinsam mit Brandon Leitch, Tyler Cooke und Seb Morris bestritt.

Nächstes Rennen am Nürburgring

Der Kressbronner Rennfahrer kommt nach dem Rennen am 22. Mai schon bald erneut in den Genuss, mit einem GT3-Auto zu fahren. So startet Leib am 5. Juni beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring – mit einem Audi R8 GT3 für das Team Car Collection. „Der Audi R8 GT3 basiert auf dem gleichen Konzept wie der Lamborghini Huracán GT3 und hat auch ein ähnliches Fahrverhalten“, erläutert Leib. „Das 12-Stunden-Rennen am Hockenheimring war also auch eine super Vorbereitung für die 24 Stunden am Nürburgring.“ Er rüstet sich bereits in der Wochenmitte für dieses Event, ab Samstag um 15.30 Uhr kämpfen dann 125 Teams um eine gute Platzierung in der sogenannten „Grünen Hölle“. Zur Freude Leibs werden dank eines Modellprojekts auf den Tribünen und in separaten Lounges bis zu 10 000 Gäste zugelassen sein. „Da kommt endlich mal wieder etwas Rennfeeling wie früher auf“, hofft der Kressbronner. Das Rennen wird außerdem auch live auf RTL Nitro übertragen.