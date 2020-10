Fünftklässler im Rathaus

Bürgermeister Daniel Enzensperger hat dieses Jahr zu Beginn des Schuljahrs nicht alle Fünftklässler des Bildungszentrums Parkschule in Kressbronn gemeinsam, sondern klassenweise eingeladen, um genügend Abstand halten zu können. Dies teilt die Gemeinde mit.

Den Beginn machte am Dienstag die 5a der Werkrealschule mit ihrer Lehrerin Frau Leupolz. Die Kinder freuten sich, dass sie trotz Corona ins Rathaus kommen durften und stellten dem Bürgermeister einige Fragen. So wollten sie zum Beispiel wissen, wie man Bürgermeister wird, was an dem Beruf besonders Spaß macht, wie man sich dabei fühlt und was es da alles zu tun gibt. Enzensperger nahm sich Zeit und ging auf alle Fragen ein. Er sei sehr gerne Bürgermeister, trage gerne die Verantwortung, die Arbeit mache ihm Spaß und er fühle sich als ganz normaler Bürger der Gemeinde Kressbronn.