Führung: Solarstrom von der Apfelplantage

Obstbauer Hubert Bernhard aus Kressbronn geht neue Wege: Auf einem Teil seiner Apfelanlage hat er Hagelnetze gegen Agri-Photovoltaikdächer ausgetauscht und erntet somit neben Obst auch Strom. Dadurch können auch Pflanzenschutzmittel eingespart werden. Dieses Pilotprojekt wurde im Mai von Ministerpräsident Wilfried Kretschmann eingeweiht. Vom Fachmann Hubert Bernhard können Interessierte in einer rund einstündigen Führung erfahren, wie nun „doppelt geerntet“ werden kann und die Äpfel, die Umwelt, der Boden und das Klima davon profitieren.

Kostenfreie Führungen findet jeweils mittwochs um 18 Uhr an folgenden Terminen statt: 13. Juli, 17. August und 5. Oktober. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei Starkregen oder Sturm entfällt die Führung. Treffpunkt ist am Hofladen Bernhard, Berger Straße 16, in Kressbronn.