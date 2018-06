Frontalzusammenstoß: Pkw prallt gegen Sattelzug

Nichts ging mehr am Freitagnachmittag rund um Kressbronn: Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ist die Bundesstraße 31 knapp fünf Stunden lang komplett gesperrt gewesen. Auf den Umleitungsstrecken bildeten sich kilometerlange Staus, die Fahrzeuge wurden an der Anschlussstelle Kressbronn abgeleitet, wie die Polizei mitteilte. Ein Mercedesfahrer war frontal in einen Sattelschlepper geprallt.

Den Rettungskräften bot sich am frühen Nachmittag auf der B 31 bei Kressbronn ein schreckliches Bild: Ein 75-jähriger Mercedesfahrer war gegen 14.15 Uhr trotz durchgezogener Linie in Fahrtrichtung Lindau nach links ausgeschert, frontal gegen einen entgegenkommenden Tieflader geprallt und anschließend in den Straßengraben geschleudert. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und musste von den Bergungskräften befreit werden, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Seine 75-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Aufgrund des Zusammenstoß kam der Tieflader, der mit einem Kieslaster beladen war, quer zur Fahrbahn zum Stehen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abend musste die Bundesstraße komplett gesperrt bleiben, weil sich die Bergung des Sattelschleppers schwierig gestaltete. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kressbronn abgeleitet, sodass sich auf den Umleitungsstrecken kilometerlange Staus bildeten, die bis zum Abend anhielten. Ein Hubschrauber sowie die Rettungsdienste und Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren mit zahlreichen Helfern vor Ort im Einsatz.

