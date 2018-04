„Da wird das ganze Haus einmal umgedreht“: Hinter Simone Günthör und ihrer Familie liegen turbulente Wochen. Sie betreibt die „Frohe Aussicht“ in Kümmertsweiler. Und die startet an Ostern traditionell – wie viele andere Hotels und Pensionen am Bodensee – in die Saison. Zuvor heißt es jedoch: putzen, reparieren und dekorieren. Simone Günthör hat die Schwäbische Zeitung hinter die Kulissen blicken lassen.

Erste Gäste sind bereits da

„Für uns ist es eigentlich besser, wenn Ostern ein bisschen später liegt – jetzt ist eher noch Skifahrerwetter“, weiß Simone Günthör aus Erfahrung. Doch auch bei ihr sind die ersten Gäste bereits angereist. Simone Günthör ist mit dem Gasthof groß geworden, hat schon als Kind regelmäßig im elterlichen Betrieb mit angepackt – so, wie heute ihre Kinder Nele und Benedikt.

Überhaupt helfen in dem Familienbetrieb alle kräftig mit – vom Ehemann über die Eltern und Schwägerin bis hin zu Cousine und Freundinnen. Zwischen acht und zehn freie Wochen gönnt sich die Familie über den Jahreswechsel, um die Akkus wieder aufzuladen. Das ist auch nötig, schließlich ist das Haus ansonsten ein Dreivierteljahr sieben Tage lang geöffnet. „Nach der Winterpause freut man sich wieder richtig, dass es losgeht“, sagt die Gastgeberin und lacht herzlich.

Während die Reparaturen der technischen Geräte, der Austausch von Duschköpfen, wackeligen Lampen oder Malerarbeiten auch schon während der Winterpause auf dem Programm stehen, geht es direkt vor der Saisoneröffnung in dem 200 Jahre alten Gebäude an die Feinheiten: Fenster und Schränke der neun Gästezimmer müssen geputzt werden, Betten bekommen frische Bettwäsche, den Spinnweben rückt der Staubsauger zu Leibe.

Außerdem besteht das hübsche Gasthaus aus viel altem Holz, das ebenfalls gepflegt werden muss - und das geht ebenfalls nur in der gästefreien Zeit. „Im laufenden Betrieb können wir hier nicht jede Woche mit einem Wattestäbchen sitzen und die Lampen polieren“, sagt Simone Günthör und Tochter Nele muss schmunzeln. Auch die Böden, Schränke und zahlreichen Vertäfelungen bekommen eine Portion Extrapflege. „Die Sauberkeit ist in unserem Bereich das A und O – aber so ein altes Haus braucht nochmal eine besondere Pflege.“

Besseres WLAN durch Freifunk

Besonders freut sich die Familie über das bessere WLAN, das es ab sofort durch den „Freifunk Kressbronn“ gibt. „Das Internet hier ist nämlich eine Katastrophe – wir haben Messegäste, die sich deshalb ein anderes Quartier gesucht haben“, blickt Simone Günthör zurück. Doch der neue Freifunk funktioniert nicht nur im Gastraum, sondern sogar in einigen Gästezimmern.

Ganz zum Schluss kommt schließlich das Schönste vom ganzen Frühjahrsputz: das Dekorieren. Blumenkästen und Schalen werden mit bunten Blumen bepflanzt, Sträuße in die Vasen gesteckt, Sitzbänke erhalten neue Bezüge. Simone Günthör: „Wir holen uns dann den Frühling ins Haus.“