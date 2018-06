Fritz singt seiner Anni ein Ständchen

Einen ganz besonderen Jubeltag durfte Anni Hahne am Mittwoch im Altenpflegeheim Haus St. Konrad im Kreise ihrer Lieben feiern. Vor 90 Jahren, am 9. Juli 1924, erblickte die aufgeweckte und sympathische Seniorin in Wasserburg das Licht der Welt und erfreut sich an der Seite ihres Mannes bester Gesundheit.

Anni Hahne wuchs in Wasserburg am Bodensee auf und begab sich nach der Volksschule für zwei Jahre als Haushälterin zum Arbeiten in den Schwarzwald, von wo sie 1934 wieder an den See zog, um in Oberdorf ein Pflichtjahr in der Landwirtschaft zu absolvieren. Im Anschluss fand sie im Gasthaus Gierer eine Anstellung. Noch in den Kriegswirren sollte sich ihr Leben schlagartig ändern. In Lindau lernte sie den stattlichen Friedrich Maximilian kennen, einen Marinesoldaten, der während seines Urlaubs für einen Tag in Lindau verweilte. „Ich ging zum Haare schneiden und sah vor dem Laden eine wunderhübsche junge Frau“, erinnert sich Friedrich Maximilian. Seine Erscheinung schlug wohl auch bei Anni wie ein Blitz ein – beide fanden und liebten sich. 1944 traten beide in der Pfarrkirche zu Wasserburg vor den Traualtar und besiegelten den Bund der Ehe.

Während „Fritz“, wie er von vielen genannt wird, sich nach dem Krieg als Arbeiter für alle Aufgaben auf dem Bau in Lindau verdingte, hatte Anni im Haushalt alle Hände voll zu tun. Schließlich machten die Töchter Gerda 1944, Elfriede 1945 sowie die kleine Bärbel 1947 das Familienglück perfekt. Heute haben beide fünf Enkel und acht Urenkel. „Wir sind gerne nach Bad Füssing, aber auch nach Italien verreist. Es war eine wunderbare Zeit“, strahlt Anni, während sie ihren Fritz anlacht und er für sie vor den Gästen ein Geburtstagsständchen singt.

Rotwein und Ratschen tun gut

Immer sonntags treffen sich beide übrigens mit Freundin Gertrud Schaugg auf einen Plausch: „Ein Gläschen Rotwein und einfach ratschen, das tut gut“, schmunzelt der Charmeur, der gemeinsam mit seiner Frau seit rund zweieinhalb Jahren im Altenpflegeheim Haus St. Konrad lebt und immer wieder betont, wie gut und liebevoll die Betreuung durch das Personal sei. Bürgermeister Edwin Weiß und Pfarrer Joachim Haas gratulierten der Jubilarin persönlich und wünschten ihr sowie ihrem Fritz noch viele gemeinsame, gesunde und glücklichen Jahre.