Frisch gebackene Trainerinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jugendarbeit wird beim Turnverein Kressbronn groß geschrieben. Von der Turnerin zur Trainerin ist der Idealfall. So haben es Theresa Pfanner, Sanja Bär und Franziska Stehle gemacht. Seit knapp 2 Jahren trainieren sie bereits die kleinen Nachwuchsturnerinnen beim TVK. Vergangene Woche haben die drei ihre Ausbildung zur Trainerin C Gerätturnen beim STB (Schwäbischer Turnerbund) erfolgreich abgeschlossen und durften ihren Trainerschein stolz in Empfang nehmen. Die Trainerausbildung umfasst eine dreiwöchige Ausbildung in Theorie und Praxis in verschiedenen Lehrgangsblöcken und wird mit einer theoretischen Prüfung und praktischen Lehrprobe beendet.

Herzlichen Glückwunsch und viel Freude weiterhin beim Training geben!