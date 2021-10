Friedrich Brenner für sein Lebenswerk geehrt

Viele Vertreter namhafter Institutionen waren am vergangenen Wochenende nach Kressbronn gekommen, um bei der Verleihung des Hilde-Broër-Preises für Medaillenkunst dabei zu sein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ausgelobt wird der Preis von der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und der Gemeinde Kressbronn a. B. zum Andenken an die Künstlerin Hilde Broër. Das künstlerische Erbe von Hilde Broër sei einzigartig. Wolfgang Steguweit, Direktor a. D. des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin, würdigte dies auch in seiner Rede beim Festakt am Sonntagvormittag. Bis heute habe kein deutscher Künstler die deutsche Medaillenkunst öfter bei internationalen Ausstellungen repräsentiert als die Kressbronner Medailleurin. Der Preis, der ihren Namen trägt, wird nur alle zwei Jahre verliehen.

In diesem Jahr wurde der Bildhauer und Medailleur Friedrich Brenner ausgezeichnet. In der Laudatio würdigte Dietrich Klose, Direktor a. D. der Staatlichen Münzsammlung München, die enorme Vielfallt des künstlerischen Schaffens Brenners, der sich auf dem Gebiet der Architektur, als Bildhauer aber auch als ausgezeichneter Münz- und Medaillengestalter weltweit einen Namen gemacht hat. Der 82-Jährige lebt bei Augsburg. Dort rekonstruierte er in den 1980er-Jahren die Decke des Goldenen Saales anhand historischer Aufnahmen und Zeichnungen. Als Münzgestalter gewann er mehrfach von der Bundesbank ausgeschriebene Wettbewerbe zur Gestaltung von Kurs- und Sammlermünzen. Besonders würdigte Klose die 2014 ausgezeichnete 100-Euro-Goldmünze „UNESCO Welterbe – Oberes Mittelrheintal“. Brenner war es gelungen, ein natürlich anmutendes Relief des Rheintals zwischen Koblenz und Bingen hervortreten zu lassen, obwohl im hierfür nur eine Höhe von 0,25 Millimeter der Münzoberfläche zur Verfügung stand. Ein Blick auf Brenners Medaillen entführt den Betrachter auf einen Vogelflug über Regenwaldlandschaften oder Flusstäler. Den Eindruck einer fast naturgetreuen Nachbildung erzielt der Künstler mit ungewöhnlichen Methoden. Der Abguss eines Brokkoli, zerknitterte Alufolie, eine Nussschale; es gibt kaum ein Material, mit dem Brenner noch nicht experimentiert hat.

Um den Hilde-Broër-Preis dauerhaft auf eine sichere Grundlage zu stellen und die Medaillenkunst sichtbar zu machen, wurde zeitgleich mit der Preisvergabe eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde Kressbronn und der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst unterzeichnet. Damit ist die Benennung der Preisträger und die gemeinsame Finanzierung Preisgeldes in Höhe von 2000 Euro langfristig sichergestellt. Die Vergabe des Preises soll in Zukunft alle sechs Jahre in Kressbronn erfolgen.