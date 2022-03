Friedenswache für alle in Kressbronn

Eine „Friedenswache für alle“ veranstaltet die Kirchengemeinderäte Kressbronn am Freitag, 11. März, um 19 Uhr auf dem Kirchplatz neben dem Rathaus. Die katholische Kirche wird am Abend in den Farben Gelb und Blau erstrahlen, als Zeichen für Solidarität und Frieden, wie es derzeit an vielen Orten aufleuchtet, teilen die Organisatoren mit. Mit dem Glockengeläut um 19 Uhr beginnt die Friedenswache. Pfarrer Armin Noppenberger von der katholischen Kirchengemeinde und Pfarrer Ulrich Adt von der evangelischen Kirchengemeinde sowie Bürgermeister Daniel Enzensperger und Schulleiterin Susanne Hartrampf werden sprechen. Sie wollen Worte finden zu dem Unfassbaren, das die Menschen in diesen Tagen bewegt. Gleichzeitig möchten sie Impulse geben für Hoffnung und Frieden. Die Kirchengemeinden hoffen auf viele Teilnehmer, die auch in Kressbronn ein Zeichen setzen und ein Licht entzünden. Alle Teilnehmer, egal welcher Konfession, egal, ob religiös oder nicht, erhalten ein Friedenslicht, das unter der gelb-blau-erleuchteten Kirchentreppe gemeinsam entzündet wird. Spenden für die kleine Kerze kommen dem überkonfessionellen Hilfswerk für die Menschen in der Ukraine zugute. Im Anschluss ist die Kirche bis 21 Uhr für das stille Gebet um den Frieden geöffnet. Es gelten die aktuellen Abstands- und Maskenregeln. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. März, werden von 19 bis 20 Uhr an der Kirchentreppe ebenfalls Kerzen gegen eine Spende ab gegeben.