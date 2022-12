Freifahren ohne Kurs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ski- und Snowbaordfans aufgepasst! Du willst ohne Kurs mit deinen Freundinnen und Freunden ab in den Schnee? Der Skiclub Kressbronn hat noch freie Plätze im Bus vom 2. bis 5. Januar für euch. Voraussetzung ist, dass ihr sicher liften und abfahren könnt und Jahrgang 2010 oder älter seid. Am 2. und 3. Januar fahren wir an den Diedamskopf, am 4. und 5. Januar nach Mellau. Anmelden könnt ihr euch hier: skiclub-kressbronn.de/anmeldung/. Wollt ihr nur eine Tagesausfahrt machen? Dann könnt ihr auch nur einen einzelnen Tag bei uns buchen. Die Anmeldung für Tagesfahrten startet ab dem 16. Dezember. Für Spontane: Falls es noch freie Plätze gibt, könnt ihr euch noch bis um 12 Uhr für den Folgetag anmelden. Bitte meldet euch online an, eine Barzahlung im Bus ist nicht möglich. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Webseite.