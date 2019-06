„Franz Otto Gapp Combo“ spielt

Franz Otto Gapp aus Tettnang musiziert kommenden Sonntag im Kressbronner Schlösslepark. Seine eigenen Arrangements werden von der neunköpfigen Band mit Posaune, Trompete, Saxofonen, Tasteninstrumenten, Gitarre, Percussion und Gesang umgesetzt, ist der Vorschau zu entnehmen.

„Erleben Sie Bläser und Percussion im Naturklang – vom verschärften Volkslied über Oldie-Ohrwürmer bis zum Jazz-Standard“, lädt die Band ein. Eine Stunde Musik – umsonst und draußen. Der Eintritt ist frei. Bei schlechter Witterung entfällt das Konzert.

Beginn des Konzerts ist am Sonntag, 23. Juni, um 19.30 Uhr in der Konzertmuschel im Schlösslepark, Ecke Seestraße / Maîcher Straße, in Kressbronn, schließt die Ankündigung der Gemeinde.