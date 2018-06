Franka Flach lässt alle hinter sich

Der Skiclub Kressbronn hat am Hochlitten in Riefensberg im Bregenzerwald seine diesjährigen alpinen Orts- und Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Dank gutem Wetter und gut präparierter Piste konnten die zwei Riesentorlaufdurchgänge reibungslos über die Bühne gehen, schreibt der Verein in einem Bericht.

Bei den Meisterschaften kämpften 35 Teilnehmer ehrgeizig um den Sieg. Für Hochspannung war bereits nach dem ersten Durchgang gesorgt, nach dem die Besten nur wenige Hundertstel auseinanderlagen. Orts- und Vereinsmeisterin wurde Franka Flach, die das Kunststück fertigbrachte, auch alle männlichen Teilnehmer hinter sich zu lassen. Pirmin Schuster war der Schnellste bei den Herren und sicherte sich so den Titel des Orts- und Vereinsmeisters. Mit Spannung wurde bei der Siegerehrung in der TV-Sportgaststätte in Kressbronn neben der Auswertung in den einzelnen Klassen auch das Ergebnis der Mannschaftswertung erwartet. In dieser Kategorie wird jeweils die Gesamtzeit von fünf Läufern, die in einem unbekannten Team starten, zusammen gewertet. Zu gewinnen gab es Verzehrgutscheine für die Kressbronner Hütte.

In den einzelnen Altersklassen gibt es folgende Ergebnisse:

U16 weiblich: 1. Lara Wahr, 2. Lea Weise, 3. Luisa Rapp, 4. Luisa Dolezal, 5. Sarah Späth, 6. Marie Bulla, 7. Sophie Bulla.

U16 männlich: 1. Niklas Strobel, 2. Ben Dolezal, 3. Leo Rapp, 4. Vadym Brushkivskyy, 5. Nicolai Späth, 6. Lukas Strobel, 7. Roman Brushkivskyy, 8. Matti Peschel.

Damen 41: 1. Claudia Peschel, 2. Iris Strobel, 3. Sabine Wilhelm.

Damen 21: 1. Marika Flach.

Herren 61: 1. Karl Hornstein, 2. Günter Stöckl.

Herren 51: 1. Stefan Fehringer, 2. Karl Flach.

Herren 41: 1. Markus Fakler, 2. Christian Bulla, 3. Martin Rapp, 4. Gerold Wachter.

Herren 21: 1. Pirmin Schuster, 2. Johannes Wachter, 3. Fabian Brugger.

U21 weiblich: 1. Franka Flach, 2. Pia Wachter, 3. Luzie Hornstein

U21 männlich: 1. Niklas Engelmann. (sz)