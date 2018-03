Franka Flach fährt allen auf und davon

Vergangenes Wochenende ist das Finale der Leki Race Challenge am Hochhäderich ausgetragen worden. Die Rennmannschaft des Skiclubs Kressbronn war mit 14 Läufern jeweils Samstag und Sonntag am Start. Laut Vereinsbericht gab es fürs Rennteam Podestplätze.

Der TSV Jesingen und der TSV Weilheim konnten als Ausrichter am Samstag bei widrigen Bedingungen mit Regen sowie am Sonntag bei Tauwetter den Rennläufern eine super Piste bieten. Die Kleinen (U8 bis 12) mussten einen Vielseitigkeitslauf in zwei Durchgängen bewältigen, wobei der bessere Lauf in die Wertung kam. Mit viel Motivation und Mut wurde der anspruchsvolle Lauf, vor allem der Steilhang vom Start weg, mit Bravour gefahren. Für glänzende Ergebnisse sorgten bei den Kressbronnern vor allem die jüngeren Läufer – allen voran Luisa Dolezal, die in ihrer Klasse gewinnen konnte, sowie Matti Peschel mit einem sehr guten dritten Platz.

Die Großen (U14 bis U21) mussten ihr Können in zwei Durchgängen, die auch zusammen gewertet wurden, unter Beweis stellen. In einem flotten, sehr flüssig gesteckten Riesenslalom kamen alle Kressbronner Nachwuchsläufer sehr gut zurecht. Bei der U14 männlich gab es für Morten Peschel einen Stockerlplatz: Er belegte den Rang drei. Unschlagbar in der Klasse U21 konnte sich Franka Flach über den Sieg freuen.

Zum Saisonfinale geht es am Wochenende 17./18. März nach Riefensberg. Dort wird am Samstag die Bezirksmeisterschaft des SC Kressbronn ausgetragen, gefolgt vom Bezirkscup-Finale am Sonntag.