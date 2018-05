Frühjahrserwachen auf der Hofanlage Milz

Überall macht sich Frühjahrserwachen bemerkbar und regt zu neuer Aktivität an. So auch auf dem denkmalgeschützten Hof Milz in Kressbronn-Retterschen. Zu einem unterhaltsamen und anregenden Nachmittag als Saisonaufauftakt laden deshalb der Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz, der Wald- und Naturkindergartensowie das Amt für Tourismus, Kultur und Marketing der Gemeinde Kressbronn am heutigen Samstag von 14 bis 17 Uhr ein.

Die Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus Musik, Genuss und Kultur. „Walter Ruf und seine Wirtshausmusikanten“ sorgen für die musikalische Unterhaltung. Freude an der Musik mit Herz und Gefühl. Einfach, gemütlich und entspannt. Sie hören alpenländische Volks- und Tanzlmusi, gefühlvolle Weisen, Polkas, Märsche und schöne Soli, alles in einer angenehmen Lautstärke. Andere Stilrichtungen gehören ebenfalls zum Repertoire. Es soll ein Miteinander sein bei guten Gesprächen, Gesang und Schunkeln. Auch ein Tänzchen zwischendurch ist möglich.

Selbstgebackene Kuchen und warme Getränke steuert der Wald- und Naturkindergarten bei. Kalte Getränke gibt es beim Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz, darunter auch der eigene Saft und Most. Im 300 Jahre alten Backhaus des denkmalgeschützten Bauernhofs wird gezeigt, wie traditionell Brot gebacken wurde.

Nebengebäude und Wirtschaftsräume stehen zur freien und kostenlosen Besichtigung offen. Dort können das jüngst umgeschlagene Dach des Heustocks bewundert, die 100 Jahre alte Mostpresse in der Scheuer oder eine ebenso alte Hopfentrockeneinrichtung in der Remise bestaunt werden. Die so authentisch und unverändert erhaltenen Wohnräume sind nur im Rahmen von Kurzführungen zu besichtigen. Diese finden um 15 Uhr und um 16 Uhr statt sowie zusätzlich nach Bedarf. Bebilderte Dokumentationen erläutern interessante Themen aus der Geschichte, zum Beispiel die Bedeutung des Hofs Milz als Lehenhof, Funktion und Entwicklung der auf dem Hof erhaltenen landwirtschaftlichen Geräte und den Beginn der Stromversorgung. Im Bauerngarten kann man sich am Gedeihen von Blumen und Kräutern erfreuen.

Ein guter Anlass also, um einen schönen Frühjahrsnachmittag mit einer kleinen Wanderung oder Radtour im aufblühenden Kressbronner Hinterland zu genießen und es sich mit einem Besuch auf dem Hof Milz gut gehen zu lassen. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, bei Regen in der Scheuer. Der Eintritt ist frei.