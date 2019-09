Fotografien halten die Vergänglichkeit fest

Unter dem Titel „Dimension Zeit – 50 Jahre Fotografie“ eröffnet der Fotograf und Fotokünstler Kees Tillema am Samstag, 14. September, um 19 Uhr seine Ausstellung in der Galerie in der Lände. Am Vorabend werden dort die Ergebnisse des von ihm geleiteten 5. Kressbronner Kunstcampus vorgestellt.

Tillemas Ausstellung zeigt einerseits seine Auseinandersetzung mit der Zeit, mit dem Kreislauf des Lebens, andererseits ist sie eine Retrospektive auf sein Schaffen: „Ich lauf in der Ausstellung durch die eigene Zeit“, sagt er. Er habe bis heute immer in Serien gearbeitet und wolle hier mit etwa vier bis sechs Bildern aus den einzelnen Serien seine unterschiedlichen Projekte wie auch die Zwischenphasen sichtbar machen.

Mit 16 Jahren hat er vom Taschengeld seine erste Kamera gekauft, eine billige Fujica, seither ließ den gebürtigen Holländer die Faszination der Fotografie nie mehr los. Mit 25 habe er dann angefangen, „seriös zu fotografieren“ und sich sein erstes Labor eingerichtet, daher der Untertitel „50 Jahre Fotografie“.

Über seine Tätigkeit als Gastdozent an der PH Weingarten ist Tillema schließlich nach Kressbronn gekommen, wo er seinen „Unruhestand“ verbringt. Wenn, dann trifft bei ihm dieses fast zu oft verwendete Wort den Kern. Kees ist leidenschaftlicher Künstler, Fotokünstler und er bringt sich mit Leib und Seele in der Kunstvermittlung ein. Er hat an bedeutenden Orten ausgestellt, in Paris wie in Amerika, er pflegt Kontakte zu international bekannten Fotokünstlern, aber er macht davon kein Aufhebens. Dafür engagiert er sich intensiv in der Kulturgemeinschaft Kressbronn, arbeitet mit der Jugend.

Tillema liebt die Kommunikation

Und er liebt die Kommunikation mit Anderen. Dass ihm die Weitergabe seines Wissens einfach im Blut steckt, war erst jetzt wieder beim Kunstcamp zu beobachten. Pädagogisches Tun, allerdings mit Studenten, ist er aus seiner langen Dozentenzeit gewohnt. Als ehemaliger PH-Kollege wird ihm der Kunstprofessor Professor Klaus Bodemeyer die Laudatio halten, er habe auch einen fundierten Text für den Katalog geschrieben.

Eine Ausstellung in der Lände zeigte Tillema im Rahmen dreier Kollegen aus Holland, zuletzt waren Arbeiten von ihm in der Benelux-Ausstellung in der Tettnanger Städtischen Galerie im Schlosspark ausgestellt: minimalistische Bilder, „gemalt“ von Blättern, die sich im Wind bewegten. In den Ästen befestigte Pinsel zeichneten zarte bis kräftige Linien, Zeichnungen, die erhalten bleiben, wenn die Blätter längst verweht und zerfallen sind.

Mit der Vergänglichkeit beschäftigten sich immer wieder Serien, so die Serie „Quinze jours“, die ganz unspektakulär das Werden und Vergehen, das Aufblühen, Altern und Sterben festhielt. 14 Tage lang hat er dafür Blüten in einer Vase fotografiert, vom Aufblühen bis zum Abfallen der Blütenblätter, die Bilder überlagern sich.

Sorgsam geordnet hat Kees Tillema zu Hause im Atelier Arbeiten aus seiner langen Fotografenzeit. Immer geht es ihm um existenzielle Fragen, die er mit großem Ernst und spielerischer Leichtigkeit angeht. Genauso kommt er auf Andere zu: offen, bereit zuzuhören, seine Meinung zu sagen, zur Diskussion zu stellen. Kunst ist mehr als Abbild der Wirklichkeit. Wenn sie gut ist, gelingt es ihr, den Betrachter hinter die Dinge zu führen, ihn sehen zu lehren. Kees Tillema kann das, darum sind Begegnungen mit ihm ein Gewinn. Seine Arbeiten geben Anstöße, manche wirken erst später, manche sofort.