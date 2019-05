Fotograf Kees Tillema leitet den fünften Kressbronner Kunstcampus

Der Kressbronner Kunstcampus findet vom 2. bis 6. September statt. Anmeldungen (Beitrag 25 Euro) sind ab Freitag, 31. Mai, im Kulturbüro im Bahnhof möglich. Wer zufällig eine Spiegelreflexkamera zuhause hat, die nicht mehr benötigt wird, kann sich gerne an Gudrun Teumer-Schwaderer, Telefon 07543 / 96 37 21 oder per E-Mail an

wenden. Die anschließende Ausstellung wird am 13. September um 19 Uhr in der Lände eröffnet.