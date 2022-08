Nach Messerattacke in Kressbronn: Flüchtlinge wünschen sich abschließbare Zimmer

Sie konnten rechtzeitig in ihre Zimmer flüchten und abschließen, bevor der Mann mit dem Messer kam und an der Tür rüttelte.

Das berichteten Bewohner der Asylunterkunft in Kressbronn, in der vor zwei Monaten ein 31-Jähriger fünf seiner Mitbewohner mit einem Messer zum Teil schwer verletzt hatte, ein 38-jähriger Familienvater aus Syrien starb.

In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes (LEA), in denen Geflüchtete in aller Regel als Erstes landen, hätte die Flucht ins Zimmer kaum geboten – so gut wie keins ist abschließbar. Die Bewohner dort seien deshalb nicht weniger sicher, betont das Land Baden-Württemberg. Und plant dennoch Änderungen.

Klage gegen das Land erfolgreich

Eine wegweisende Entscheidung zur Privatsphäre der Lea-Bewohner hatte der Verwaltungsgerichtshof des Landes Ende Februar getroffen. Unterstützt von Organisationen wie dem Flüchtlingsrat und der Gesellschaft für Freiheitsrechte hatten mehrere Bewohner einer Lea in Freiburg dagegen geklagt, dass der Sicherheitsdienst jederzeit ihre Zimmer betreten darf.

So sah es die landesweit geltende Hausordnung vor. Die Mannheimer Richter gaben den Klägern in diesem Punkt recht: Die Zimmer seien Wohnungen im Sinne des Grundgesetzes und daher besonders geschützt. Noch vor dem Urteil hatte das Land die Hausordnung zwar schon geändert, erklärt Sean McGinley vom Flüchtlingsrat.

Eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht gegen das Urteil läuft trotzdem, einen Verhandlungstermin gebe es noch nicht, erklärt eine Gerichtssprecherin.

Behörden berufen sich auf den Brandschutz

Ungeklärt blieb im Urteil, ob die Bewohner ein Recht auf abschließbare Zimmer haben. McGinley fordert dies. „Es sollten die gleichen Bedingungen gelten wie in jeder ,normalen’ Wohnung“, sagt er. „Die Nicht-Abschließbarkeit der Zimmer führt dazu, dass unbefugte Personen – absichtlich oder aus Versehen – nachts in Zimmer reinkommen wo Leute schlafen.“

In Bayern heißt es zu dem Problem: „Eine generelle Abschließbarkeit des individuellen Wohnbereichs ist aus Gründen des Brandschutzes und allgemeiner Sicherheitsaspekte sowie der besonderen Belegungssituation nicht immer möglich“. Gerichtsverfahren zu dem Thema sind dem Bayerischen Innenministerium laut einer Sprecherin nicht bekannt.

Das Südwest-Justizministerium aber beschäftigt sich notgedrungen mit dieser Frage. „Derzeit wird geprüft, inwiefern die Unterbringungszimmer abschließbar gemacht werden können“, sagt eine Sprecherin von Ministerin Marion Gentges (CDU). Sicherheitsanforderung müssten damit abgewogen werden – gerade der Brandschutz.

„Eine zügige Evakuierung im Brandfall muss jederzeit gewährleistet werden können“, erklärt sie. Zudem gebe es in den LEAs hohe Schutzstandards: etwa Zutrittskontrollen für jeden, der eine LEA betreten wolle – auch auf verbotene Gegenstände wie Waffen. Die Sicherheitsdienste seien rund um die Uhr im Einsatz, an jeder LEA gebe es eine Polizeiwache.

Betreiber: Sicherheit in Unterkünften auch ohne Schlösser gewährleistet

Berthold Weiß, Leiter der LEA Ellwangen, erklärt: „In der Nachtzeit zwischen 18 und 6 Uhr gibt es in jedem Unterkunftsgebäude eine Doppelschicht von Sicherheitsleuten, die regelmäßig Streife laufen. Die können sehr schnell eingreifen, wenn etwas passieren sollte“, sagt er und erläutert: „Es geht dabei vor allem um die gefühlte Sicherheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner.“

McGinley hält die Argumente des Ministeriums für vorgeschoben. Auch in anderen Gemeinschaftsunterkünften, etwa in Studierendenwohnheimen, sei der Brandschutz wichtig. „Aber niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, dass die Zimmer deshalb nicht abschließbar sein dürfen.“

Auch die Zimmer der Asyl-Unterkünfte in den Kommunen seien in der Regel mit Schlüsseln ausgestattet – wie etwa in Kressbronn. Wenn es dort möglich sei, sei es auch in LEAs möglich, so McGinley.

„Schwer, noch eine gewisse Privatsphäre aufrechtzuerhalten“

Das Thema begleite ihn schon, seit er vor sieben Jahren die LEA-Leitung übernommen habe, sagt Weiß. „Die Nachfrage ist jetzt mit den Geflüchteten aus der Ukraine aber nochmal viel mehr zum Thema geworden“, erklärt Weiß.

Die Fluktuation und die Belegung seien derzeit sehr hoch. „Da ist es schwer, noch eine gewisse Privatsphäre aufrechtzuerhalten.“ Das Gewaltschutzkonzept der LEA sehe abschließbare Zimmer als Ziel vor. „Wir wollen das machen“, sagt Weiß. Aber: „Das wäre ein Invest von einigen Hunderttausend Euro.“

Und nach aktuellem Stand soll die LEA zum Jahresende schließen. „Für Menschen, die einen besonderen Schutz brauchen, weil sie etwa massiv traumatisiert sind oder mit Angststörungen kämpfen, hatten wir bis zu diesen sehr hohen Zugängen aus der Ukraine Zimmer mit Schließzylinder.“ Außerdem gebe es ein gesondertes Haus, in dem ausschließlich Frauen und ihre Kinder lebten und das gesondert bewacht werde.

Kirche bietet Rückzugsort

Auch die Ministeriumssprecherin betont, dass es für schutzbedürftige Personen in gesonderten Bereichen der LEAs abschließbare Zimmer gebe. „Viele der Menschen, die als Geflüchtete hergekommen sind, sind vulnerable Personen“, sagt Matthias Ströhle. Er ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen und Mitglied im Bündnis Vielfalt Gemeinsam Leben, das das örtliche Asylnetz trägt.

„Das sind Leute, die zum Teil traumatisiert sind, weil sie in ihren Heimatländern verletzt oder bedroht worden sind, oder schlimme Erfahrungen auf der Flucht gemacht haben.“ Diesen Menschen versuche seine Kirchengemeinde, Räume für eine Auszeit zu eröffnen. „Es kamen auch schon Leute zu mir, die gesagt haben, sie müssen mal einen Tag raus. Diesen bieten wir einen Tag Ruhe bei uns im Haus.“

Dennoch seien abschließbare Zimmer gegenüber anderen Fragen, etwa der Suche nach Sprachkursen, zweitrangig, so Ströhle. „Ich verstehe auch die Argumentation der Verantwortlichen bezüglich Brandschutz. Das Schlimmste, das passieren könnte, wäre, dass es brennt und Menschen sterben.“

Abschließbare Zimmer böten nicht nur den Bewohnern mehr Privatsphäre, sagt Weiß. Es wäre auch für die LEA-Betreiber hilfreich. „In Zeiten mit geringerer Belegung, wenn etwa nur die Hälfte der Betten belegt und Zimmer nicht abschließbar sind, wechseln die Leute wild ihre Zimmer und suchen sich neue.“ Bei verschlossenen Türen wäre das nicht mehr möglich.