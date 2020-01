Florian Keller ist neues Ehrenmitglied

Die Rebweiber haben bei sonnigem Winterwetter ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsumzug gefeiert (die SZ berichtete). Während des Zunftmeisterempfangs gab es noch ein besonderes Ereignis: Gründungsmitglied und Ideengeber Florian Keller wurde mit der Ehrenhästrägerschaft ausgezeichnet.

Vor 27 Jahren gab es in Betznau bereits eine Dorffasnet, bei der verschiedene Konstellationen, wie Stammtische und Turnerfrauen, die kreativsten Ideen hatten und mit unterschiedlichen Mottos teilnahmen. Unter ihnen war auch ein Jugendlicher mit weinrotem Rock, grünem Hemd, schwarzer Schürze, schwarzen Strümpfen und eine Pappmachemaske. Irgendwann meinte er, das sei doch ein tolles Häs. Kurze Zeit später traf man sich und suchte einen Namen – da die Reben vor der Tür lagen war dieser schnell gefunden. In Füssen wurde ein Maskenrohling geholt und schnitzte diesen in den Betznauern Kellern fertig. Dem ersten öffentlichen Auftritt beim Narrenbaumstellen in Russenried fieberten alle aufgeregt entgegen. Danach war klar, dass mit Florian Keller an der Spitze ein Verein gegründet werden musste. Seit 25 Jahren wird nun jedes Jahr zur Fasnetszeit das Rebweiberhäs rausgesucht.

Die Rebweiber bedanken sich bei allen für die Unterstützung beim Jubiläumsumzug – und bei Hermann und Alois Rottmar, die seit 25 Jahren ihren Hofraum für die Rebweiber zur Verfügung stellen.