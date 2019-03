Fleißige Helfer sammeln einen Lastwagen voller Müll

Müll und Unrat im Umfang von einer Lastwagenladung haben die Helfer in Kressbronn eingesammelt: Der Einladung der Gemeindeverwaltung zur Seeputzete sind wieder einige Vereine sowie zahlreiche Bürger gefolgt, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt. Jedes Jahr ruft sie zu einer Säuberungsaktion der Strände, Grünflächen, Wiesen und Wälder auf.

„Andere reden von Umweltschutz, wir Kressbronner tun aktiv etwas dafür“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger. Es sei erschreckend, wie viel Müll man jedes Jahr aufs Neue in der Natur finde, obwohl der gemeindliche Bauhof täglich unterwegs sei und Müll aufsammle. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum manche ihren Müll nicht einfach in den Mülleimer werfen können“, meinte ein Helfer.

Mit der traditionellen Seeputzete soll einerseits die Natur von Müll befreit werden, andererseits bezweckt die Gemeinde damit ein Zeichen gegen das gedankenlose Wegwerfen von Verpackungsmaterial oder anderem Unrat zu setzen, welches die Natur über Jahrzehnte belastet. So dauere der natürliche Zersetzungsvorgang für Zigarettenkippen beispielsweise bis zu fünf Jahre, für Plastiktüten bis zu 20 Jahre, Chipstüten sogar bis zu 50 Jahre oder Plastikflaschen (PET) bis zu 450 Jahre, wie die Gemeinde aufzählt. Glasflaschen haben die höchste Zersetzungsdauer von bis zu einer Million Jahre.

Bei der jährlichen Aktion findet sich aber nicht nur Verpackungsmüll. Immer wieder werden auch Gegenstände gefunden, die absichtlich im Wald oder der Natur entsorgt wurden – wie in diesem Jahr Autoreifen und ein Aquarium. „Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, die auch in diesem Jahr wieder an der Seeputzede mitgewirkt haben. Gleiches gilt für die fleißigen Männer unseres kommunalen Bauhofes, die sowohl an der Seeputzete mitgeholfen als auch jeden Tag für die Sauberkeit unserer Gemeinde einstehen“, so der Bürgermeister. Zum Abschluss gab es für die engagierten Helfer ein kleines Vesper, ist der Pressemitteilung abschließend zu entnehmen.