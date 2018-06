Flüchtlinge sind weiter auf Spenden angewiesen

Im vergangenen Jahr hat das Flüchtlingsthema durch die zum Teil dramatischen Ereignisse vor Italiens Küsten besonders viel Aufmerksamkeit und auch Anteilnahme und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ausgelöst. Viele Kressbronner haben geholfen, indem sie sich rege an den Spendenaktionen der Bürgerinitiative „Ein Herz für Flüchtlinge“ beteiligt und den Flüchtlingen aus dem Wohnheim in der Argenstraße Freundlichkeit und Mitgefühl entgegengebracht haben. Dafür möchten sich die Organisatoren bedanken und darum bitten, auch weiterhin zu helfen.

Denn in den Heimen herrscht ständiger Wechsel, der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. Es werden daher die gleichen Dinge immer wieder neu gebraucht, allen voran Fahrräder, Fußballschuhe, kleine Sportgeräte und Bettwäsche/Handtücher. Sinnvoll sind Kinderbücher zum besseren Erlernen der deutschen Sprache, aber auch englische und französische Literatur.

Möbel sind nicht sinnvoll

Nicht sinnvoll sind dagegen Möbel und Haushalts/Küchengegenstände, da die jungen Männer auf engstem Raum leben. Die Gemeinschaftsküche ist mit allem Notwendigen ausgestattet. Dringend gesucht werden Bürger, die sich zutrauen, einen einzelnen oder eine kleine Gruppe von Flüchtlingen zweimal wöchentlich in Deutsch zu unterrichten. Sie müssen hierzu keine besondere Ausbildung haben, nur Zeit und Lust.

Hilfreich wären auch „Sprach-Paten“, um mit einem eigenen Schüler etwa einmal wöchentlich zu kommunizieren, heißt es in dem Pressetext der Kressbronner Bürgerinitiative. Denn Deutschkenntnisse seien der wichtigste Grundstein für ein Weiterkommen auf dem Weg zu einem Arbeitsplatz und damit zu einer besseren Zukunft.

Helfen kann man aber auch mit gezielten Aktionen, wie zum Beispiel gemeinsame Sport- und andere Veranstaltungen (Musik, Kochen, Kino, Grillen - alle Ideen sind willkommen) oder einfach auch nur mit Empathie und einem freundlichen Lächeln.

Ansprechpartner für Sachspenden und Sprachkurse: Sebastian Leidinger, Leitender Sozialarbeiter des Heimes Kressbronn, Argenstrasse 82, Telefon 0174 / 432 11 38 oder per E-Mail S.Leidinger@drk-kv-bodenseekreis.de