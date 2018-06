Flüchtlinge feiern mit Helferkreis

Kressbronn - „Viel Glück und viel Segen“. Dieses Lied hat man wohl schon oft gehört – aber kaum bei solch einem Anlass und vor allem nicht in dieser Besetzung. Mitglieder des Helferkreises „Ein Herz für Flüchtlinge“ haben genau dieses Lied gemeinsam mit Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und anderen Ursprungsländern kürzlich aus voller Brust gesungen.

Anlass war ein Fest, mit dem sich die Geflüchteten bei den Helfern bedankten. Flüchtlingsfamilien hatten in den Raum des Kapellenhofs im Friedhofsweg eingeladen – um ihren Helfern Danke zu sagen, auch um ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten aus ihren Heimatländern zu verwöhnen. Gern gesehen war Bürgermeister Daniel Enzensperger. „Eine schöne Gelegenheit zur Begegnung, die ich gerne wahrnehme“, sagte er in seinem Grußwort.

Familien zeigen sich dankbar

Bei der Organisation des Festes zeichnete sich insbesondere Farhan Othman aus. „Wir freuen uns, dass wir heute etwas zurückgeben dürfen“, sagt die 31-jährige Syrerin, die Ende 2015 zusammen mit ihrer Familie nach Kressbronn gekommen ist. „So wie wir die deutsche Kultur kennenlernen dürfen, möchten wir auch unsere Kultur vorstellen“, betont sie. Und sie spricht auch ein anderes, schwierigeres Thema an: „Es gibt immer wieder Flüchtlinge, die Probleme machen. Wir wollen aber zeigen, dass nicht alle Flüchtlinge gleich sind“, sagt sie. „Wir brauchen weiter Unterstützung. In unserem Land ist immer noch Krieg.“ Dass sie ihre Worte in recht gutem Deutsch vortragen kann, dafür ist in erster Linie Rosemarie Bradke vom Helferkreis verantwortlich. „Zweimal pro Woche oder mehr“ hat die pensionierte Lehrerin mit Farhan Othman gebüffelt – mit großem Erfolg. „Ich habe sogar die B1-Prüfung geschafft und das ganz ohne offiziellen Deutschkurs“, sagt die zweifache Mutter, die in Syrien Englischlehrerin war, mit berechtigtem Stolz.

Doch allein dabei soll es nicht bleiben. Derzeit absolviert sie ein Praktikum im St.-Michael-Kindergarten und im Herbst soll es losgehen mit einer Ausbildung zur Erzieherin.

Gerichte aus aller Welt

Gut drauf sind auch die 22-jährige Siamoi Monai und ihre 17-jährige Schwester Sara. Beide besuchen die Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen und haben bereits konkrete Pläne für ihre berufliche Zukunft. „Ich könnte mir vorstellen, Friseurin zu werden“, sagt Siamoi, während Sara gerne Krankenschwester werden würde. Einen weiteren gemeinsamen Wunsch haben die beiden Mädels auch: „Es wäre toll, mehr Kontakt zu gleichaltrigen Deutschen zu bekommen“, sind sie sich einig.

Passend zum Ende des Ramadan, das am Vortag mit dem Zuckerfest gefeiert wurde, haben die Kressbronner Flüchtlingsfamilien dann auch aufgetischt. Es gab Salat mit Bohnen, geröstetes Brot, Joghurt und Sesam, Rindfleisch mit Tomaten oder auch Reis mit Thunfisch. Alles speziell gewürzt und im Familienkreis zubereitet.