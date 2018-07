Flächen an Festhalle sind verkauft

Bürgermeister Enzensperger hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die Grundstücke an der Festhalle, auf denen drei Mehrfamilienhäuser geplant sind, den Besitzer gewechselt haben. War bisher die AS Wohnbau die Eigentümerin, so sind die Flächen jetzt an die Firma „Raumwerk 5“ verkauft worden, bei der Roman Schäfler die Geschäftsführung inne hat. Dieser wiederum war bei den drei geplanten Mehrfamilienhäusern, die auf dem Gelände an der Festhalle vorgesehen sind und bereits vom Gemeinderat beschlossen wurden, der Architekt. „Die Pläne bleiben deshalb bestehen“, betonte der Bürgermeister, ergänzte jedoch, dass Roman Schäfler nun bei diesem Projekt als gewerblicher Bauträger auftrete und nicht mehr als Architekt. Grund für den Verkauf sei das hohe Auftragsvolumen von AS Wohnbau.