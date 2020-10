Fitnessgeräte stehen jetzt jedermann zur Verfügung

Am späten Mittwochvormittag hat ein Mann in der Prodi-Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung in der Waldstetter Rechbergstraße einer Betreuerin tödliche Verletzungen zugefügt.

Das 61 Jahre alte Opfer kam zunächst schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der mutmaßliche 44 Jahre alte Täter wurde von der Polizei auf der Flucht festgenommen.

Die Polizei eilte mit einem großen Aufgebot zum Tatort und sperrte das Gelände ab.