Die Kressbronner Bürgerstiftung veranstaltete in der Festhalle einen gelungenen Vortrag zum Thema „Fische und Fischerei im Bodensee“. Der Stiftungsvorsitzende Dr. Karl Hornstein konnte trotz der schwierigen Pandemie-Bedingungen immerhin noch rund 70 Besucher begrüßen. Diesen erläuterte Wolfram Müssig als Vorsitzender des Stiftungsrates zunächst kurz die Zwecke der Bürgerstiftung und verwies auf die in jüngster Zeit unterstützten Projekte und Personen in Kressbronn. Das Mitglied des Stiftungsrates Dr. Reinhold Kugel stellte dann den Referenten an diesem Abend Dr. Roland Rösch vor, der bis zum Eintritt in den Ruhestand im vergangenen Jahr in leitender Position als Fischereibiologe bei der Fischereiforschungsstelle in Langenargen tätig war. Dessen abwechslungsreiches und mit zahlreichen Statistiken unterlegtes Referat brachte den interessierten Zuhörern das Thema Fischerei im Obersee des Bodensees näher. Anhand des Bodenseefelchens zeigte er den gewaltigen Ertragsrückgang in den vergangenen Jahren auf und ging dabei auf die hierfür verantwortlichen Ursachen wie Nährstoffrückgang, Stichling, Quagga-Muschel, Kormorane und Klimawandel ein. Ausführlich beschäftigte er sich auch mit dem Thema Kormorane. Für die Berufsfischer prognostizierte er nicht gerade rosige Aussichten, was sich auch in einer anschließenden Diskussion mit einem anwesenden Berufsfischer niederschlug. Nach Abschluss seines unentgeltlichen Vortrags erhielt Dr. Rösch vom Vorstand der Kressbronner Bürgerstiftung zum Dank ein Weinpräsent.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit zwei Auftritten des Kressbronner Ortsvereins des DRK und der Kressbronner Edelbrenner. Die DRK-Repräsentanten Jens Wartenberg und Jan Krüger bedankten sich für eine Spende der Bürgerstiftung in Höhe von 1.500 Euro für die Anschaffung einer Zeltheizung für deren neue Betreuungsgruppe-Akut. Die Edelbrenner mit Benedikt Bentele, Bernd Brugger, Dietmar Oppitz, Uwe Osswald, Adalbert Rist, Alois Rottmar, Daniel Strohmaier und Reiner Willmann stellten ihren neuen eigens für Weihnachten kreierten Williams-Cuvee vor, dessen Verkaufserlös wie im vergangenen Jahr vollumfänglich der Bürgerstiftung Kressbronn zu Gute kommt. In dem vom Eine-Weltladen bestens bewirteten Festhallenfoyer klang der Abend dann aus.