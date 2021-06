Figurentheater zeigt „Michel in der Suppenschüssel“ in Kressbronn

Das Figurentheater Berta und Co. zeigt am Mittwoch, 16. Juni, um 17 Uhr „Michel in der Suppenschüssel“ , nach dem Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren. Das teilt die Gemeinde Kressbronn mit. Das Stück richtet sich an Familien und Kinder ab vier Jahren, Puppen setzen die Geschichte um den Lausbuben Michel in Szene. Michel lebt auf dem Hof Katthult in Lönneberga, einem Dorf in Schweden, und stellt immer wieder Unfug an.

Die Aufführung findet in der Konzertmuschel im Schlösslepark, Ecke Seestraße / Maîcher Straße, in Kressbronn statt. Der Eintritt beträgt 1 Euro pro Person, mit Gästekarte ist der Eintritt frei, es gibt nur Tageskasse. Die Veranstaltung entfällt bei Starkregen oder Sturm. Die Besucherzahl ist begrenzt und es besteht eine Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten bei der Veranstaltung.