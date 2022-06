Figurentheater auf der Hofanlage Milz

Das Chora-Theater spielt am Mittwoch, 15. Juni, um 17 Uhr auf der Hofanlage Milz das Figurentheater „Auch Eisbären können frieren“. „Obwohl ich doch ein Eisbär bin, ist mir so kalt. Ich hab´ ein weiches, dickes Fell, trotzdem frier´ ich. Die Sonne ist so matt und weiß und wärmt mich nicht, warum?“ Weder die blasse Polarsonne noch Kniebeugen und Purzelbäume vertreiben die Kälte aus seinen Gliedern. Als ihm der Mond von einem warmen Land erzählt, ist Ika nicht mehr zu bremsen, und er wagt sich allein auf das weite Meer hinaus...

Ein Stück über die Kraft der Sehnsucht, über Mut und Selbstvertrauen und über die Erfahrung, nicht allein auf der Welt zu sein. Das Chora Theater ist ein Figurentheater, das 2002 von Margrit Proske gegründet wurde. Als Solospielerin ist sie im deutschen Westen und Süden sowie in der Schweiz mit ihren eigenen Stücken unterwegs. Ihre Stücke sind moderne Parabeln. Margrit Proske kreiert auf der Bühne eine neue Welt und verleiht den Figuren ihren eigenen Charakter. Dass dies gelingt, ist das Ergebnis ihres engagierten Spiels, welches Platz für stille und turbulente Momente bietet. Die wechselnden Tonlagen ihrer Stimme stimmt sie auf Eigenart und Gefühlslage der Figuren ab. Mit Liebe zum Detail gestaltet sie Figuren und das sich überraschend verwandelnde Bühnenbild. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 1 Euro.