Fidel Leib platziert sich im Mittelfeld

Bereits zum fünften Mal in dieser Saison ist Fidel Leib am Wochenende über den Nürburgring gerast: Mit dem Team von Leipert Motorsport ging er bei der Lamborghini Super Trofeo Europe an den Start. „Nachdem wir im belgischen Spa durch einen Unfall meines Teamkollegen frühzeitig ausgeschieden waren, ist das jetzt unser Alternativprogramm“, freut sich der Kressbronner. „Wir werden an den letzten vier Saisonläufen der Europameisterschaft und den zwei Läufen beim Weltfinale in Misano Ende Oktober teilnehmen.“

In einen laufenden Wettbewerb einzusteigen ist eine größere Herausforderung als direkt von Anfang an dabei zu sein – doch gemeinsam mit seinem Luxemburger Teamkollegen Yury Wagner erarbeitete sich Fidel Leib beim Qualifying eine solide Ausgangsbasis: Er startete von Platz vier in der Pro-Am Klasse und von Platz 14 der 32 Autos. „Die anderen Fahrer hatten sich natürlich in den vergangenen Wettkämpfen schon aufeinander eingestellt, aber wir sind auch sehr gut durchgekommen“, so das Fazit des 33-Jährigen.

Am Samstag erreichte er mit dem von Profi Car gebrandeten Auto Platz 17, am Sonntag sogar Platz 14 – und das unter erschwerten Bedingungen: „Beim Fahrerwechsel schmolzen die Kleber der Wuchtgewichte an den Felgen, und als ich startete, fielen sie dann ganz heraus“, berichtet Leib. „Dadurch gab es heftige Vibrationen am Lenkrad und im ganzen Fahrzeug, die richtig auf die Hände gingen.“ Zähne zusammenbeißen und Gas geben lautete also die Devise, mit der Fidel Leib das Rennen zu Ende fuhr: „Dass der Speed ganz gut war, spüre ich selbst jetzt, ein paar Tage später, noch in meinen Händen.“

In den kommenden Wochen bereitet Fidel Leib sich sowohl auf die verbleibenden ST EM Rennen als auch die 24 Stunden in Sebring/Florida im November vor.