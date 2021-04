Fidel Leib kehrt an die Nordschleife zurück

Der Terminplan des aus Wangen stammenden und in Kressbronn lebenden Rennfahrers Fidel Leib hat sich in den vergangenen Wochen trotz coronabedingter Unsicherheiten und Einschränkungen weiter gefüllt: Neben seinem bisherigen Team von Leipert Motorsport geht der 33-Jährige in dieser Saison auch für Schnitzelalm-Racing aus Bad Hindelang an den Start. Gemeinsam mit diesem Team bestreitet er die NLS-Saison 2021 und das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring im AMG GT4.

Die neue Kooperation kam Anfang März in Barcelona zustande, wo Leib das Team Schnitzelalm-Racing bei Testfahrten und den Setup-Arbeiten eines Mercedes AMG GT4 unterstützte. „Insgesamt wurden fünf Fahrer eingeladen, wir haben uns alle auf Anhieb super verstanden“, erzählt Leib. „Bei den Testfahrten waren wir bis auf ein Zehntel alle fünf gleich schnell. Das kommt wirklich selten vor, und hat den Teamchef so begeistert, dass er einen zweiten AMG GT4 gekauft und entschieden hat, die neue Saison auf der Nordschleife statt mit nur einem Auto mit zwei Fahrzeugen und sechs Fahrern zu bestreiten.“

Das erste Rennen am 27. März musste wegen heftigen Schneefalls am Morgen abgesagt werden, dafür startete Fidel Leib am 17. April umso besser durch: Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Marcel Marchewicz und Reinhold Renger holte er in der Eifel den Sieg in der SP10 Klasse (GT4) für Schnitzelalm-Racing. „Das war natürlich ein super Einstieg, und nebenbei auch ein schönes Geburtstagsgeschenk an mich selbst“, so Leib. Insgesamt stehen nun noch sieben weitere Rennen auf der Nordschleife an – das nächste am 1. Mai (EIBACH ADAC ACAS Cup), das letzte am 9. Oktober (DMV Münsterlandpokal).

Auch die 12- und 24-Stunden-Serien finden für Fidel Leib in dieser Saison statt, wenn auch in etwas kleinerer Form als eigentlich geplant. Bei drei Rennen tritt der Kressbronner im Lamborghini Huracán GT3 für Leipert Motorsport an: Am 22. Mai fährt er das Hankook 12H Rennen am Hockenheimring, im Juli ist er in Portimao/Portugal beim 24-Stunden-Rennen dabei und im November steht als Saisonabschluss das 24-Stunden-Rennen in Sebring/USA auf dem Plan. Dazwischen sind einige Testtage angesetzt; die Qualifikation für die 24 Stunden vom Nürburgring in der Nordschleife ist in zwei Wochen. Mit Blick auf die Wettkämpfe in der berühmt-berüchtigten „Grünen Hölle“ sagt Fidel Leib: „Ich freue mich wahnsinnig, nach der letztjährigen Pause bei den 24 Stunden vom Nürburgring wieder dabei zu sein. Auch wenn ich 2020 im Sprintbereich viel dazulernen konnte, habe ich die Nordschleife doch sehr vermisst. Für mich ist das eines der schönsten, härtesten und emotionalsten Rennen der Welt. Und die Einsätze im GT3 sind für mich die Erfüllung eines langgehegten Traums.“ Auch wenn sie anders verlaufen wird als normal, freut sich der Rennsport-Profi auf die restliche Saison. „Dass ich trotz Corona doch so viele Rennen fahren kann, ist wirklich toll“, sagt Leib.