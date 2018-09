Feuerwehrhaus: Räte brauchen noch Bedenkzeit

Wird das neue Kressbronner Feuerwehrhaus auf den Flächen an der Friedrichshafener/Tettnanger Straße geplant? Wenn es nach der Gemeindeverwaltung geht, ja – doch die Räte konnten sich in der jüngsten Sitzung noch zu keiner Entscheidung durchringen. Nun soll im Oktober entschieden werden.

Wie berichtet hat die Gemeinde Flächen an der Friedrichshafener/Tettnanger Straße erworben, um dort neben einer Kinderbetreuungseinrichtung auch Wohnbebauung und ein neues Feuerwehrhaus zu errichten. Bereits im Mai hatte die Verwaltung ihre Pläne vorgestellt – die jedoch nicht bei allen Räten gleich gut ankamen. Der Grund: Ein Großteil der Flächen befand sich noch nicht im Gemeindebesitz – da sei es kein guter Stil, die Vorhaben schon öffentlich zu diskutieren, so der Tenor. Seinerzeit einigten sich Verwaltung und Gremium aber darauf, an dieser Stelle ein kleines Familienzentrum einschließlich einer Kinderbetreuung einzurichten.

Inzwischen sind fast alle Grundstücksflächen im Gemeindebesitz, sodass es nun um die Standortfrage eines neuen Feuerwehrhauses ging. Da Kressbronn immer weiter wächst, sind auch die Anforderungen an die Feuerwehr gestiegen, weshalb das bisherige Gelände an der Säntisstraße zu klein geworden ist. Auch der Bauhof nebenan platzt aus allen Nähten, sodass die Verwaltung vorschlägt, das neue Feuerwehrgerätehaus auf dem neuen Gelände zu errichten – in dem bisherigen Gebäude könnten dann DRK und ein Teil des Bauhofes unterkommen.

Flächentausch mit „Lidl“

Ursprünglich war angedacht, die Flächen einfach mit dem „Lidl“ zu tauschen, der ohnehin neu bauen möchte und bereits grundsätzlich Zustimmung geäußert hatte. In dem Fall hätte die Feuerwehr auf dem Gelände des Supermarktes erweitern können und dieser wäre auf das Gebiet an der Friedrichshafener/Tettnanger Straße „gewandert“. „Das würde das neue Grundstück jedoch erheblich blockieren, weil neben dem Lidl keine Wohnbebauung entstehen darf“, erläuterte Kämmerer Matthias Käppeler das Problem.

Eine Alternativenprüfung zum Standort der Feuerwehr habe außerdem ergeben, dass es einen noch besseren Standort für die Feuerwehr gegenüber des „Lidls“, neben dem Friedhof an der Friedrichshafener Straße gebe, doch die Eigentümer seien für einen Grundstücksverkauf an die Gemeinde nicht bereit. Somit sei der jetzt favorisierte Standort zwar „zweite Wahl“, aber dennoch gut geeignet. Allerdings – und das betonten auch die drei Feuerwehrkommandanten Peter Schlegel, Peter Schörkhuber und Daniel Strohmaier in der Sitzung – müsse man vor allem auf die An- und Abfahrtswege achten sowie darauf, dass entsprechende Lärmschutzmaßnahmen für die Wohnbebauung eingerichtet würden. „Einen idealen Standort gibt es nicht – man muss immer abwägen“, sagte Peter Schlegel. Optimal sei an dem neuen Standort vor allem die zentrale Lage.

In der Entscheidung ging es nun darum, einen „Platzhalter“ für den Feuerwehrneubau einzurichten, denn die Erschließung sei für die Planung unter Umständen wichtig – gerade, wenn es um verschiedene An- und Abfahrten gehe. „Ich habe kein Problem damit, die entsprechenden Flächen als Gemeindebedarfsflächen auszuweisen, aber ich tue mich schwer mit dem Feuerwehrneubau“, sagte Stefan Fehringer (BWV). Vor allem der Mix aus Kinderbetreuungsstätte, Wohnbebauung und der nicht einfachen Zufahrt zur Feuerwehr sehe er als Problem – und da der Neubau der Blauröcke ohnehin erst in fünf bis zehn Jahren geplant sei, könne man hinsichtlich des Standortes ja flexibel bleiben.

Auch Karl Bentele (CDU) schlug vor, einen Kauf des favorisierten Grundstücks neben dem Friedhof wenigstens versuchen – schließlich seien fünf oder zehn Jahre eine lange Zeit. Klaus Steinhauser (BWV) betonte, dass die Zeit hinsichtlich der Planungen für die Wohnbebauung und der Kinderbetreuungseinrichtung dränge – „allerdings dürfen wir uns für die Zukunft auch nichts verbauen“. Dagegen hielt Kämmerer Matthias Käppeler, dass es sich „nur um einen Platzhalter für die Feuerwehr“ handele – wenn sich in der Zwischenzeit etwas anderes ergebe, könne dieser einfach entfallen.

Hermann Wieland (CDU) hinterfragte, wie denn das alles umgesetzt werden solle – schließlich hieße es aus der Verwaltung immer wieder, es bestehe trotz Aufstockung Personalnot im Rathaus. „Wenn es dann darum geht, wie dieser Streifen genutzt wird, können wir doch zu gegebener Zeit immernoch entscheiden.“ Doch der Kämmerer widersprach: „Der Planer weiß doch sonst garnicht, wohin er marschieren soll.“

Dieter Mainberger (BWV) fasste abschließend zusammen: „Solange der erstbeste Platz nicht zur Verfügung steht, müssen wir eben den zweitbesten Platz reservieren.“ Doch die CDU bat darum, die Entscheidung bis zur nächsten Sitzung zu vertagen – und erhielt Zustimmung der Ratskollegen.