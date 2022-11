Feuerwehr befreit Mann aus verrauchter Wohnung

Zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in die Irisstraße aus. Ein Nachbar war auf Geruch von Angebranntem sowie einen akustischen Warnmelder aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt. Die Feuerwehr Kressbronn brach die Tür auf und konnte den in der völlig verrauchten Wohnung schlafenden sowie alkoholisierten Bewohner wecken und ins Freie begleiten.

Offenbar hatte er sich zur frühen Stunde vorgenommen, noch etwas zu kochen und war währenddessen auf dem Sofa eingenickt. Ein Rettungsdienst brachte den Mann, mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, in eine Klinik. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Ein Sachschaden entstand nicht.