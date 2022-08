Ferdinand Linhart ist Württemberischer Meister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Nachwuchsathlet des TV Kressbronn gewinnt die Weitsprungkonkurrenz bei den Württembergischen Meisterschaften in Heilbronn.

In guter Form reiste Ferdinand Linhart nach Heilbronn um sein Talent an den dortigen Landesmeisterschaften im Weitsprung der Altersklasse M15 unter Beweis zu stellen. Er begann mit einem Paukenschlag. Im ersten Versuch landete der Kressbronner Leichtathlet gleich bei 6,01 Metern. Eine Weite mit der er deutlich vor der konsternierten Konkurrenz lag. Im fünften Versuch legte der TVK-Athlet mit 6,06 Metern noch einmal Zentimeter drauf und sicherte seine Führungsposition. Einzig im letzten Versuch machte es sein Ulmer Mitstreiter noch einmal spannend. 5,99 Meter. Damit war es dann amtlich: Ferdinand Linhart vom TV Kressbronn gewinnt mit zwei 6-Meter-Sprüngen deutlich die Württembergische Weitsprung Konkurrenz M15 in der Sportstadt Heilbronn. Ein toller Erfolg für das Leichtathletikteam um Peter Friedrich.