Feinschmeckerabend mit den Südland-Köchen

Zehn traditionelle Köche aus Oberschwaben, dem Obersee und Allgäu laden nach der Corona-Pause am Dienstag, 29. März, zum Feinschmeckerabend in die ehemaligen Werfthallen in Kressbronn. Die Speisekarte bietet internationale Kochkunst aus vorwiegend regionalen Produkten, verfeinert mit weltweiten Zutaten. Abgerundet wird das durch die Produkte hiesiger Winzer und Schnapsbrenner.

Während des Feinschmeckerabends flanieren die Besucher durch die neu eingerichteten Hallen, in denen zum Teil noch die alten Werksmaschinen stehen. Dazwischen zeigen die Köche „live Frontcooking“ wie sie brutzeln, braten und die Teller anrichten. Dabei sollen sich in lockerer Atmosphäre Gespräche und Fachsimpeleien entwickeln, so die Veranstalter. „Natürlich ist das in erster Linie eine Leistungsschau unseres regionalen Kochhandwerks“, sagt Ralf Felder, Küchenchef in Felder’s Restaurant, Friedrichshafen. „Hier sehen die Gäste vor Ort, dass wir in unsere Küchen alles selbst, von Hand, anrichten. Convenience gibt es bei uns nicht!“

Als Vertreter der Allgäu Köche wird Peter A. Strauss gebeizte Tiger Makrele servieren. Der Sternekoch verfeinert dazu sein Minz Cous Cous mit Allgäuer Wildkräuter-Bio Soja Creme Mayo. Zusätzlich präsentieren die Kellermeister der Hagnauer Winzergenossenschaft wie auch des Weinguts Röhrenbach ihre neuen Abfüllungen.

Für den Feinschmeckerabend der Südland-Köche Obersee-Oberschwaben-Allgäu am Dienstag, 29. März, in den Hallen der Werft1919 in Kressbronn gibt es noch Karten. Ticketsvorbestellungen sind möglich unter Telefon 0172/7421533. Einlass ist ab 18.30 Uhr.