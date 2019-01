Feine Winter-Matinée in Gattnau

Zahlreiche Zuhörer haben am Sonntagmorgen im Konzertsaal der Jugendmusikschule Kressbronn in Gattnau ein sehr feines Konzert erlebt. Wenige Tage vor dem Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ hat die traditionelle Winter-Matinée naturgemäß im Zeichen des bevorstehenden Ereignisses gestanden.

Da der Wettbewerb jedes Jahr andere Sparten vorgibt und Bläser diesmal nur im Duo mit Klavier vorgesehen sind, kann die Musikschule nicht so viele Teilnehmer wie sonst ins Rennen schicken, so bekamen die Zuhörer nicht wie anderswo eine lange Reihe von Teilnehmern zu hören, sondern vier vollständige Wettbewerbsprogramme Einzelner. Nur Maren Müssig lief mit dem Impromptu op. 142/2 von Franz Schubert „außer Konkurrenz“, da das Klaviersolo dieses Jahr nicht dran ist – dennoch wäre es schade gewesen, diesen Beitrag auszulassen, in dem Maren im Gesanglichen wie in der Dynamik deutliche Akzente setzte.

Im Wettbewerb gefragt sind Gitarrenensembles, Duos mit Klavier und einem Blasinstrument sowie Schlagzeuger – von allen waren Beispiele zu hören. Die Wertung sei den Jurys am kommenden Wochenende überlassen – doch darf man hier versichern, dass alle jungen Musiker sich mit viel Fleiß und Elan vorbereitet haben und auf ihren Beitrag stolz sein dürfen, egal, wie viele Punkte sie erreichen.

Ein besonderes Anliegen beim Ensemblespiel ist das Aufeinander-Hören, das hier bei beiden Duos zu beobachten war. Den Anfang machte das Gitarrenduo Michelle Jahnle und Daniel Bentele. Vertraut und doch neu hörte sich das Bachsche Menuett auf den Gitarren an, volkstümlich und melodisch das Stück von Carulli. Zuletzt führte Jasners „Viaje al sur“, die „Reise in den Süden“, zu Sonne, Meer und Tanz. Warm und geschmeidig klang Bernd Langs Posaune in schöner Harmonie mit Jessica Radziwill am Klavier. Ihr Programm führte von einer samtenen Mozart-Canzonetta über ein verträumtes Stück von Verhelst zu zwei Sätzen von Telemann.

Spannend war es, beim Schlagzeug zwei Spieler aus weit auseinander liegenden Altersklassen zu hören, die doch von der Anlage her sehr eng beieinander lagen: In einigen Jahren wird der neunjährige Johannes Gessler ganz bestimmt an den jetzt 18-jährigen Alexander Evers herankommen, der sich freut, dass so ein Naturtalent nachkommt. „Wau“ und „cool“ hörte man im Saal, als der Neunjährige Kopetzkis „Pepper Island“ mit so viel Pfeffer aufs Drumset brachte, dass der Rhythmus gleich in den Beinen juckte. Ob kleine Trommel oder Marimba – er hat’s drauf.

Beim Älteren sah man dann, wie breit das Repertoire der Schlagzeuger sein kann, ob beim Spiel beider Hände auf der kleinen Trommel, beim Ausmessen der ganzen Länge der Marimba mit vier Schlägeln oder auf dem Vibraphon mit seinen gläsernen Klängen. Immer zwingender wurde das Spiel auf dem Drumset vom TomTom bis zur großen Bassdrum.