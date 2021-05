faro-Theater gastiert in Kressbronn mit Kinderstück

„Ich nehm‘ dich wie du bist.“ Das ist die Erkenntnis, die zwei Freundinnen nach einem großen Streit gewinnen. Zu erleben ist die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem Schwein Bella Rosa und Königin Josephina Durcheinander der Letzen in dem Stück „Ich glaub mich küsst ein Schwein“, das das faro-Theater am Mittwoch, 2. Juni, um 17 Uhr in Kressbronn aufführt. Geeignet ist das Theaterstück ab vier Jahren. Die Veranstaltung findet in der Konzertmuschel im Schlösslepark, Ecke Seestraße / Maîcher Straße in Kressbronn statt. Bei Starkregen oder Sturm fällt die Aufführung aus.