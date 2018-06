Familientreff ist beliebter denn je

Der Familientreff in Kressbronn erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Einrichtung, die vor allem für Eltern ein Treff der Begegnung, des Austausches und seit Neuestem auch ein Ort für die Kleinkindbetreuung ist, wird von Natalie Kugel geleitet. Im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung stellt die dreifache Mutter ihre Aufgaben, aber auch die Betreuungsstätte an sich vor: „Der Familientreff ist ein Wohlfühlraum, wo jeder willkommen ist und ernst genommen wird“, sagt die 32-jährige gelernte Jugend- und Heimerzieherin.

Seit November 2017 leitet Natalie Kugel im ersten Stock des Schlössle in der Seestraße 20 den Kressbronner Familientreff. Die Einrichtung, die vom Landratsamt Bodenseekreis finanziert und deren Räumlichkeiten von der Gemeinde gestellt werden, werde sehr gut angenommen. Wie Natalie Kugel ausführt, sei es wesentlich, den Bedarf in den Familien zu erkennen und deren entsprechenden Bedürfnissen gerecht zu werden: „Daher orientieren wir unsere Angebote an den Interessen der Eltern und Kinder, die das Programm aktiv mitgestalten. Wir sind ein Ort der Begegnung, eine Anlaufstelle für diese Zielgruppe. Der Familientreff bietet eine wunderbare Plattform, neue Kontakte untereinander zu knüpfen, sich auszutauschen oder um sich gegenseitig in den alltäglichen Dingen des Familienlebens zu helfen“, erläutert Natalie Kugel. Dabei sei die Beratung sowie die Unterstützung seitens der Fachkräfte ebenso wichtig und werde gerne angenommen.

Die regelmäßigen Angebote des Familientreffs sind in ihrer Art breitgefächert, informativ und kommunikativ ausgelegt. Ob Babytreff und Krabbelgruppe, ob Hebammensprechstunde, Schlössle-Café für Eltern mit Kindern ohne Altersbegrenzung, ob Kanga-Training, Rückbildung, Spielgruppe für Eltern mit Babys ab dem Laufalter oder auch individuelle Beratungen samt Yoga: „Neben dem täglichen Angebot der familienfreundlichen Einrichtung bieten wir abends auch individuelle Vorträge, beispielsweise über Erziehung, an oder unterhalten uns im Rahmen des Schlössle-Cafés beim Themennachmittag über das Schlafen, über Tagesmütter und viele weitere interessante Dinge“, berichtet Natalie Kugel, die vor ihrer Zeit in Kressbronn bereits als Schulsozialarbeiterin in der Pestalozzi-Schule gearbeitet hat und in der Familienhilfe tätig war.

„Walk and Talk“ in freier Natur

Grundsätzlich sei man im Familientreff immer offen für neue Ideen. Dafür habe man freitags den „Walk and Talk“ eingerichtet, eine Möglichkeit, sich bei schönem Wetter in der freien Natur aufzuhalten, um miteinander zu reden, neue Anregungen oder Angebote zu diskutieren. Ganz frisch im Angebot ist übrigens die Kinderbetreuung, die zweimal in der Woche angeboten wird. Finanziert durch die Gemeinde werden Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren unter der Anwesenheit eines Elternteils im Wechsel mit Erzieherinnen immer dienstags und freitags zwischen 8.30 und 11.30 Uhr betreut.