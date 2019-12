Familiengottesdienst: Weihnachtsgeschichte neu erzählt

Im Mittelpunkt des Familiengottesdienstes der evangelischen Kirchengemeinde am Heiligen Abend ist die Aufführung von Susanne Hartrampfs Weihnachtsmusical „Das Weihnachts-Ass“ gestanden. Am Montagnachmittag davor hatte die Gemeinde zur offenen Generalprobe in die Festhalle eingeladen, und viele sind gekommen.

Im vergangenen Jahr gab es kein Musical und auch jetzt hatte man gebangt, ob Susanne Hartrampf, inzwischen Rektorin der Nonnenbachschule in Kressbronn, noch die Zeit und die Kraft finden würde, wieder ein eigenes Weihnachtsstück zu entwickeln. Immer war das Publikum begeistert und gepackt gewesen von dem, was sie mit Kindern und Jugendlichen der Kinderkirche und des Tanzprojekts auf die Bühne brachte und mitten in den Weihnachtsgottesdienst stellte. Umso größer war die Freude, dass es diesmal wieder eines gab.

Ein Stück mit Susanne Hartrampfs Handschrift und doch wieder ganz anders. Sie erzählte die bekannte Weihnachtsgeschichte nach Lukas mit diversen Ausschmückungen, doch auf neue Art, auf verschiedenen Ebenen. 33 Kinder und Jugendliche standen auf der Bühne, spielten und sprachen, sangen und tanzten.

Der Tanz ist seit langem ein wesentliches Element in Susanne Hartrampfs Arbeiten, die Mädchen des Tanzprojekts sind einfach nicht wegzudenken. In einigen Ländern nimmt der Tanz eine zentrale Rolle in der Liturgie ein. Hier brachte er eine völlig andere Ebene ins Spiel, wenn beispielsweise eine Tänzerin die Gedanken Mariens bildlich ausdrückte, ihre Zweifel, ihre Fragen und ihre Hingabe, und zugleich eine Stimme „Herr des Himmels, sei mein Begleiter“ sang.

Neu war, dass zugleich Maria und der Verkündigungsengel präsent waren, in bewegtem Schattenspiel hinter der großen Leinwand in der Kressbronner Festhalle, auf die der karge Wohnraum als Bild projiziert war. Später sah man Josef und Maria mit dem Kind als Schatten im gemalten Stall, während davor drei Tänzerinnen Mariens Freude, ihre Ehrfurcht vor dem Gotteskind in der Sprache des Tanzes ausdrückten. Zugegeben, man muss sich darauf einlassen und erhält durch diese Brechung im Brechtschen Sinne eine neue, weitere Sicht.

Als anderes wesentliches Element kamen lebendige Volksszenen auf der Bühne hinzu: Farbenprächtig kostümierte Kinder versetzen die Zuschauer auf den Markt von Nazareth. Der Herold hat den Aufruf zur Volkszählung verkündet, jetzt wird das Ereignis lebhaft diskutiert.

Herrlich auch, wie die Hirten am Lagerfeuer sich die Zeit mit Kartenspiel vertreiben, wie Silas offensichtlich mit dem Ass im Ärmel mogelt. Er weiß um den Betrug, doch wenig später spürt er vor dem Kind in der Krippe eine Läuterung: „Vergeben und gerettet, das tut gut!“ Er spielt es so, dass auch die Zuschauer etwas von dem Geheimnis empfinden. Tanzende Engel hatten die Hirten auf dem Feld überrascht, geblendet hockten sie vor der Erscheinung, eilten zur Krippe und zwei lebendige Schäfchen krabbelten auf allen Vieren mit.

Leben in Ungewissheit

Eine stille, meditative Szene war, wie Josef mit der hochschwangeren Maria einsam mit einem Esel durch die Wüste in Richtung Bethlehem zog. Menschen unterwegs, sie wissen ihr Ziel und leben doch in Ungewissheit über die Umstände – eine Parabel zum Leben des Menschen überhaupt.

Immer wieder erhielt man Anstöße, die aufgenommen und verarbeitet werden wollten, um nachwirken zu können. So war die bekannte Geschichte doch neu und anders. Susanne Hartrampf hat gewagt und wieder einen wichtigen Impuls gesetzt. Wo am Wochenende ein etwas anderes festliches Konzert des Musikvereins stattfand, gab es an Heiligabend und am Vortag in der Festhalle ein intensives Weihnachtserlebnis, für das man allen Beteiligten nur still danke sagen kann.