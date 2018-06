Familie Berg wandert aus

Die Koffer sind zwar noch nicht gepackt, doch schon am 10. Mai soll’s losgehen: Familie Berg aus Kressbronn geht für drei Monate nach Island. „Wir wollen unsere Elternzeit einfach mal ein bisschen anders nutzen“, sagt Birgit Berg mit Blick auf die kleine Maike, die mit ihren elf Monaten auf dem Boden spielt. Und auch Felix, Maikes dreijähriger Bruder, sowie Papa Martin kommen natürlich mit.

„Wir waren schon immer viel auf Reisen – in Patagonien, Nepal und Norwegen zum Beispiel“, berichtet Birgit Berg. Durch Norwegen ist das Ehepaar während der Elternzeit von Felix mit einem VW Bulli gereist. „Mein Mann ist Geologe, er hat auf Spitzbergen studiert und ist durch seinen Beruf viel draußen.“ Nachdem Norwegen vor einigen Jahren perfekt funktioniert hat, haben die Skandinavienfans nun nach einem anderen Land gesucht – und sind auf Island gekommen. Zum einen wollte man den Kindern keinen allzu langen Flug zumuten, zum anderen musste die Gesundheitsversorgung stimmen.

Weil es in Island durchaus mal tagelang Regenwetter geben kann, hat sich Familie Berg nun für einen größeren Kastenwagen entschieden: „Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Platz als damals zu dritt.“ Ausgestattet mit Küche, kleinem Bad und WC sowie vier Betten geht es bis Ende Mai hinauf nach Hirtshals in Dänemark, von wo aus die Fähre zu ihrer dreitägigen Tour nach Island aufbricht. Vor Ort stehen vor allem Wanderungen und Touren quer durch die Natur auf dem Programm – einschließlich zelten. „Unserer Erfahrung nach werden die Kinder eher im Kindergarten als in der freien Natur krank“, hat die Halbdänin Birgit Berg beobachtet.

Und auch das Packen geht sie eher gelassen an: „Das ist ja eine ähnliche Klimazone wie bei uns – und draußen sind die Kinder eh‘ in einen Ganzkörper-Overall eingepackt, sodass wir super klarkommen, wenn wir einmal die Woche waschen.“

Bei den Lebensmitteln gibt’s pro Person drei Kilo, alles andere wird vor Ort eingekauft. „Zum Glück gibt’s da ja alles – von den Windeln über die Gläschen bis hin zu Gemüse und Obst.“

Und wann wird dann angefangen zu packen? „Och, so zweieinhalb Stunden vorher“, sagt Birgit Berg und strahlt übers ganze Gesicht.